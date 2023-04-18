İstanbul'da 1.5 saatte 2 cinayet! Seri katil!

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DHA'da yer alan habere göre polis bu olayla ilgili soruşturma başlatırken saat 20.50 sıralarında yine Pendik'te bu kez Salman Durmaz (27) uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Birbiri ardına meydana gelen bu iki olay üzerine polis alarma geçti.