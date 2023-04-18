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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da 1.5 saatte 2 cinayet! Seri katil tutuklandı! - Güncel haberler
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İstanbul'da 1.5 saatte 2 cinayet! Seri katil!

İstanbul'da, 1.5 saat arayla alacak verecek yüzünden tartıştığı iki kişiyi öldürdüğü belirlenen 38 yaşındaki İnan Ç. operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

İstanbul'da 1.5 saatte 2 cinayet! Seri katil tutuklandı! - Güncel haberler
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DHA

İstanbul Pendik'te, 15 Nisan günü saat 19.30 sıralarında, 41 yaşındaki Hasan Kaygısız, tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

PEŞ PEŞE İŞLENEN CİNAYETLER...

DHA'da yer alan habere göre polis bu olayla ilgili soruşturma başlatırken saat 20.50 sıralarında yine Pendik'te bu kez Salman Durmaz (27) uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Birbiri ardına meydana gelen bu iki olay üzerine polis alarma geçti.

ALACAK VERECEK MESELESİ ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, her iki olayı da aynı kişinin gerçekleştirdiğini belirledi. Polis, olaylarda hayatını kaybeden iki kişinin de alacak verecek meselesi yüzünden tartışmalı olduğu İnan Ç.'nin peşine düştü.

24 SUÇ KAYDI SAPTANDI

Daha önceden 24 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli İnan Ç., düzenlenen operasyonla yakalandı.

GÖZALTINA ALINIP SORGULANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli İnan Ç. gerçekleşen cinayetlerle ilgili sorgulandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayların alacak verecek tartışması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan İnan Ç. adliyeye sevk edildi. Şüpheli İnan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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