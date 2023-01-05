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İstanbul'da 2022 yılında işlenen cinayetlerde faili meçhul kalmadı

Dünyanın önemli megakentleri arasında yer alan İstanbul’da 2022 yılında 324 cinayet işlendi. Bu olaylarda 344 kişi hayatını kaybetti. Ortaya çıkan istatistiklerde kentte 2022 yılında işlenen tüm cinayetler aydınlandı. Cinayet büro ekipleri, iki yıl üst üste faili meçhul dosya bırakmayan birim olarak emniyet kayıtlarına geçti. Eski cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram olayların artmasının pandemide yapılan kısmi afla ilgili olduğunu söyledi. Bayram, birçok suçlunun dışarı çıktığını ve bu suçluların belli bir süre sonra tekrar suç işlediklerini belirtti

İstanbul'da 2022 yılında işlenen cinayetlerde faili meçhul kalmadı
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Megakent İstanbul’da 2022 yılına ait cinayet istatistikleri ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre ortaya çıkan istatistik İstanbul Cinayet Büro Amirliğinin başarısını gözler önüne serdi.

ZAFER AKTAŞ ARAÇLA ÖDÜLLENDİRMİŞTİ

Ülke gündemine oturan cinayetlerin de aydınlatıldığı yer olarak görülen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 2021 yılında gerçekleşen 294 olayın tamamını çözerek tarihi bir başarı yakalamıştı. Öldürülen 326 kişinin zanlılarını belirleyerek yakalayan ekipler İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından yeni ve modern araç vererek ödüllendirilmişti.

2022 İSTATİSTİĞİ DE FAİLİ MEÇHUL KALMADI

2022 yılının istatistikleri de ortaya çıktı. Ortaya çıkan istatistiklere göre İstanbul’da 2022 yılında 324 cinayet olayı meydana geldi. Bu olaylarda 344 kişi öldürüldü. Cinayetlerle bağlantılı 793 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 466’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalarla 2022 yılında da faili meçhul dosya kalmadığı belirtildi.

ÇOK KONUŞULAN CİNAYETLER YER ALDI

2022 yılında gündemimizi meşgul eden birçok cinayet yine İstanbul’da yaşandı. Yılın ilk ayında Kartal’da hemşire Ömür Erez’i katleden şüpheli Rahmi Uygun yakalandı. Ataşehir'de iki çocuğunun annesi Hanpaşa Özbek’i boğarak öldüren İsmail Özbek yakalandı. Ümraniye’de Kuaförlük yapan Elif Güneş’i öldüren şüpheli Koray G. de yine cinayet masasından kaçamadı. Çatalaca’ da Ayçiçek tarlasında cesedi bulunan müteahhit Emre Öztürk cinayetinde gözaltına alınan 2 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaybolduktan iki gün sonra Bağcılar'daki bir ormanlık alanda cesedi bulunan 32 yaşındaki Pınar Damar cinayeti, Ümraniye’de işe giderken kalbinden bıçaklanan Batuhan Kurt cinayeti, Şişli’de bir evin teras katında işlenen Cenk Çağın Ünlü cinayeti, Beykoz’da spor eğitmeni Nadir Öztan cinayeti, Esenler’de 19 yaşındaki Asiye Atalay’ı katleden şüpheli ve daha yüzlerce cinayet tek tek aydınlatıldı.

ESKİ CİNAYETLER DE ÇÖZÜLDÜ

Tüm bu cinayetlerin dışında önceki yıllardan kalan cinayetler de aydınlatıldı. 2019 yılında öldürülen İsmail Kurunç’un kuzeni tarafından öldürüldüğü öğrenildi. Olayı itiraf eden kuzen tutuklandı. 2011 yılında öldürülen Aşçı Şeref Ergül cinayeti de yine bu yıl aydınlatılan cinayetler arasında yerini aldı.

Eski cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram
Eski cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram

ARTIŞLAR NEDEN OLDU?

İstanbul’da 2021 yılında 294 cinayet işlendi. 2022 yılında ise bu rakam 324’e yükseldi. Birçok cinayette şüphelilerin sabıka kaydı olması dikkat çekti. Eski cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram, çıkarılan kısmi affa dikkat çekti.

Bayram “Biz bunu yaşayarak tecrübe ettik. 2001 yılında ‘Rahşan affı’ çıktı. O aftan sonra cinayet dosyalarımız her yıl artarak devam etti. Suç işleyenlerin bir kısmı bu aftan çıkanlardı. 2006 yılında suçlarda tekrar düşüş başladı. Çünkü çoğu yakalanıp cezaevine girdi. Bu dönemde de cinayetlerin veya asayiş olayların artmasında pandemide yaşanan kısmi affın etkili olduğunu söyleyebiliriz. Pandemiden dolayı genellikle asayiş suçluları bu aftan faydalandı. Yani cinayet, yaralama, hırsızlık, kapkaççılık gibi suçlarda hükümlüler cezaevinden çıktı. Cezaevinden çıkan bu suçluların çoğu bir süre sonra yeniden suç işliyor. Sadece cinayet olaylarında değil, dikkat ederseniz yapılan asayiş haberlerinde suç işleyenlerin çoğu sabıkalı çıkıyor. Bu da o kişi ya o kısmi aftan faydalanmış ya da belli bir cezadan sonra cezaevine girilmiyor ondan faydalanan kişilerdir” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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