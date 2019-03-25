Zeytinburnu Anbarlı Köprüsü altında iki araç çarpıştı. Kaza, gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; otomobil arıza yapınca köprü altında yol kenarına park etti. Aynı yönde seyreden Turhan Karademir yönetimindeki otomobil arızalı araca çarpmamak için yavaşladığı sırada arkadan gelen Oktay Adem Arslan yönetimindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Turhan Karademir yönetimindeki otomobil bariyerlere çarptı. DHA'nın haberine göre; kazada 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü.

Polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttuğu sırada, aynı noktada ikinci bir kaza meydana geldi. Atatürk Havalimanı'ndan turistleri taşıyan bir araç önündeki kazayı görünce yavaşladı. Arkadan gelen bir otomobil hızla önündeki araca çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

İkinci kazayı gören bir sürücü "Kazayı görünce yavaşladı, arkadan gelen arabada çok hızlı geliyordu. Geldiği gibi vurdu. Çocuklar hafif yaralandı" dedi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.