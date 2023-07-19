İstanbul'da barajların doluluğu yüzde 40,33'e düştü

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk, son bir haftada yüzde 1,7 azalmayla yüzde 40,33 olarak ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan, azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı, 350 milyon 320 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

Barajlardaki doluluk, bugün itibarıyla yüzde 40,33 olarak ölçüldü.

Barajlardaki su oranları, son bir günde 2 milyon 350 bin metreküp ile yüzde 0,27 azaldı. Son bir haftada ise 14 milyon 770 bin metreküp ile yüzde 1,7 düştü.

Bu veriler, son 9 yılın aynı dönemine göre barajlardaki en düşük su oranı olarak kayda geçti.

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19 Temmuz tarihli baraj doluluğu, 2022'de yüzde 70,1, 2021'de 70,19, 2020'de 60,44, 2019'da 72,62, 2018'de 74,79, 2017'de 74,06, 2016'da 66,01, 2015'te 81,43, 2014'te 20,19, 2013'te 73,53 olarak ölçüldü.