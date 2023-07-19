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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da barajların doluluğu yüzde 40,33'e düştü

        İstanbul'da barajların doluluğu yüzde 40,33'e düştü

        İstanbul'da hava sıcaklığının artmasıyla su kullanım oranları da arttı. Son bir haftada baraj doluluk oranları yüzde 1,7 azalırken, baraj dolulukları yüzde 40,33 seviyesine geriledi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 11:22
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        İstanbul'da tehlike! Barajlar boşalıyor
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        İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk, son bir haftada yüzde 1,7 azalmayla yüzde 40,33 olarak ölçüldü.

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan, azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı, 350 milyon 320 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

        Barajlardaki doluluk, bugün itibarıyla yüzde 40,33 olarak ölçüldü.

        Barajlardaki su oranları, son bir günde 2 milyon 350 bin metreküp ile yüzde 0,27 azaldı. Son bir haftada ise 14 milyon 770 bin metreküp ile yüzde 1,7 düştü.

        Bu veriler, son 9 yılın aynı dönemine göre barajlardaki en düşük su oranı olarak kayda geçti.

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        19 Temmuz tarihli baraj doluluğu, 2022'de yüzde 70,1, 2021'de 70,19, 2020'de 60,44, 2019'da 72,62, 2018'de 74,79, 2017'de 74,06, 2016'da 66,01, 2015'te 81,43, 2014'te 20,19, 2013'te 73,53 olarak ölçüldü.

        DOLULUK SEVİYESİ EN DÜŞÜK BARAJ

        İstanbul'a su sağlayan barajların doluluğu, bugün itibarıyla Ömerli'de yüzde 73,08, Darlık'ta yüzde 56,75, Istrancalar'da yüzde 34,01, Elmalı'da yüzde 31,29, Terkos'ta yüzde 29,02, Sazlıdere'de yüzde 23,99 Büyükçekmece'de yüzde 21,78, Alibey'de yüzde 21,56, Kazandere'de yüzde 7,06, Pabuçdere'de yüzde 4,64 olarak belirlendi.

        19 Temmuz tarihli mevcut su miktarının barajlara göre dağılımı ise şöyle:

        "Ömerli yüzde 49,1, Darlık yüzde 17,4, Terkos 13,4, Büyükçekmece yüzde 9,3, Sazlıdere yüzde 6,1, Alibey yüzde 2,1, Elmalı yüzde 0,9, Pabuçdere yüzde 0,8, Istrancalar yüzde 0,6, Kazandere yüzde 0,4."

        İSKİ tarafından İstanbul'un içme suyu arıtma tesislerinden dün verilen su miktarı, 3 milyon 380 bin metreküp olarak kayda geçti.

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        Kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan ise 2023'te 456 milyon 830 bin metreküp su alındı.

        NÜFUS ARTARKEN SU KAYNAKLARI AYNI KALIYOR

        Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, AA muhabirine, İstanbul'un gittikçe azalan suyunu idareli kullanmak gerektiğini söyledi.

        Kuraklığa ve barajlardaki su seviyesinin azalmasına rağmen Melen Projesi sayesinde İstanbul'da su kesintileri yaşanmadığını dile getiren Kurnaz, "Melen'den gelen su barajları besliyor. Bu nedenle yakın zamanda bir tehlike görünmüyor. Ama buna dayanarak suyu har vurup harman savurmamak gerekiyor. Suyu dikkatli kullanmamız lazım. Çünkü İstanbul'un nüfusu gittikçe artıyor ve su kaynakları artmıyor." dedi.

        #istanbul baraj doluluk
        #son dakika
        #baraj doluluk
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