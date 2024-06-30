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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da beton mikseri faciası: Gelin arabasının üzerine devrildi, altında kalan çocuk öldü | Son dakika haberleri

        İstanbul'da beton mikseri faciası: Gelin arabasının üzerine devrildi, altında kalan çocuk öldü

        İstanbul Kağıthane'de virajı alamayan beton mikseri, düğün konvoyundaki gelin arabasının üzerine devrildi. Feci kazada aracın önünde bulunan 8 yaşındaki çocuk beton mikserinin altında kalarak can verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 16:56 Güncelleme: 30.06.2024 - 17:30
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        İstanbul'dda Hüseyin T. idaresindeki beton mikseri, Kağıthane'nin Gürsel Mahallesi'nde yokuş yukarı çıkarken virajı alamayarak, park halindeki gelin arabasının üzerine devrildi.

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        Bu sırada aracın önünde bulunan 8 yaşındaki Emin Berk N, beton mikserinin altında kaldı.

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        Üzerine devrildiği gelin aracını sürükleyen beton mikseri, park halindeki başka bir araca daha çarptı.

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        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Kazada beton mikserinin altında kalan Emin Berk N. hayatını kaybetti.

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        Yaralanan sürücü ise zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırıldıktan sonra ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı.

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        Bu arada, beton mikserinin devrilme anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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        Kayıtlarda mikserin hızla ilerlerken virajı alamayıp devrildiği görülüyor.

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        Kazanın görgü tanığı Arif Abdullah Çolak, beton mikserinin arkasından çimentonun yola döküldüğünü görünce sürücüyü uyarmak için aracın önüne geçtiğini anlattı.

        Çolak, beton mikserinin keskin viraja hızlı girince devrildiğini belirterek, "Orada düğün konvoyları vardı. Çocuk mikserin altında kaldı, yakınları aldı. Şoktalardı." dedi.

        #beton mikseri
        #İstanbul Kağıthane
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