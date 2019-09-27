Bugün okullar tatil mi? İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nde okullar tatil mi? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen şiddetli depremin ardından okullardaki öğrenciler dışarı çıkarak boş alanlara yöneldi. İstanbul, Bursa ve Kocaeli valilikleri okulları tatil ilan etti. bugün (27.09/Cuma) okullar tatil mi? İşte haberin detayları...

İSTANBUL, KOCAELİ VE BURSA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ (DEPREM TATİLİ)

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul ve Kocaeli'de tedbir amaçlı okullar tahliye edilerek eğitime ara verildi.

Deprem sonrası panik yaşanan İstanbul ve Kocaeli genelindeki okullarda öğrenciler sınıflardan bahçeye çıkarılırken eğitime yarım gün ara verildi. Deprem sonrası korku ile okul önlerine gelen veliler ise çocuklarını alarak evlerine döndü.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? İSTANBUL VALİSİ AÇIKLADI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müz aracılığıyla 7060 okulumuzda gerekli incelemeler yapılmıştır. Bu incelemeler sonucunda eğitim öğretime ara verilmesini gerektirecek herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır. Yarın((27.09/Cuma) okullarımızda eğitim ve öğretime devam edilecektir" dedi.