İstanbul'da saat 14.00'te deprem meydana geldi!. Deprem büyük panik yarattı!

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Merkezi'ne göre, Silivri açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5,8 olarak duyurdu. Depremin, yerin 7 km derinliğinde olduğu belirtildi.

Deprem İstanbul'un birçok yerinde hissedilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Silivri ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa çıktı. Tedbir amaçlı bazı okullar boşaltıldı.

VALİLİK VE İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "Can ve mal kaybına dair bir bilgi ulaşmış değil" dedi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Deprem sonrası 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" ifadelerine yer verildi.

ART DEPREMLER MEYDANA GELDİ

Depremin ardından 3,1 ve 4,4 büyüklüğünde iki artçı deprem daha meydana geldi.

BİNA AYRILDI

İstanbul Talimhane'de bir bina, yan binadan ayrıldığı görüldü. Güvenlik nedeniyle vatandaş ve araç giriş çıkışına kapatıldı.