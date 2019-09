Diyelim böyle bir şey yaşandı.Yapacağımız hazırlıklar basit çok önemli. Doğalgazınızın, elektriğinizin vanasını kapatmak çok önemli. Şu anda tüm tedbirler alınmış durumda. Burada asla panik gerektirecek hiçbir şey söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda bu işin takibini yapıyoruz.

5.8'lik depremde herkes kendi binasını görebilecek durumda. Bir risk görüyorlarsa o binalarda kalmalarını arzu etmeyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, AFAD teknik yardımı anında sağlar. Ona bizim buradan 'girin veya girmeyin' şeklinde açıklama yapmamız doğru değil.

En son bende olan 6 idi. O da deprem kaynaklı değil de, bir yere çarpma, düşme gibi son derece basit yaralanmalar. Hepsi taburcu edilmiş durumda. Benim bilgim dahilimde fiilen yaralımız yok. Şimdi valiliğimize geçiyoruz, tüm bakanlarımız ve teşkilatları teyakkuz halindeler.

Senaryolar her zaman konuşulan şeyler. Bizi senaryolardan ziyade olacak mı, olmayacak mı bunu bir yere bırakmamız lazım İstanbul'da. Asla panik yapmadan sadece hazırlık boyutuna bakmamız lazım.

Şu anda Afet Acil Durum Merkezi'mize geçiyoruz. Bunu değerlendireceğiz. Şu anda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Her kim ne söylüyorsa bunun altı boştur. Deprem her an olabilir hiç olmayabilir. Deprem şu saatte olacak diye dünyada bir sistem yok. Bu sadece ihtimaller boyutundaki senaryo üretmenin ötesinde bir şey değildir.

Bizim 'hayır olmayacak' deme lüksümüz yok 'olacak' diye de kimse bir şey söyleyemez. Biz genelde hemen farklı senaryolar boyutundan gitmekten ziyade panik olmadan, son derece rahat bir şekilde gereken tedbirlerimizi almak. Yapabileceğimiz en güzel şey budur. Evimizde tedbirimizi aldık mı? Dünyanın hiçbir yerinde deprem öldürmez. Hazırlıksızsanız yan etkileri insanlara zarar verir.

Toplanma yerleriyle ilgili sayın Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptılar. AFAD internet sitesinde ilan ediliyor. Yeterli toplantı yerlerimiz var. Basından ricamız genelde toplanma yerleri ilan edildiği zaman orada herhangi bir yerde, diyelim ki onlardan bir tanesinin resmini bulup, 'burada bir şey yapılmış' deyip toplanma yeri yokmuş gibi İstanbul'un gündemine getirmek haksızlık olur.

Biz her gün bir önceki güne göre yapısal anlamda hazırlıklı gidiyoruz. Kamu binalarında hemen hemen yüzde 92'ye varan çok ciddi bir şekilde yenilenmeden ve depreme dayanıklılık testinden geçirdik. Her kamu binası ve okul aynı zamanda bir barınma alanıdır. Oralarda hazırlık arttıkça açık alanlarda ihtiyaç daha az olur. Muhtemel senaryolara göre ihtiyacımız olan toplanma yeri bizim bilgimiz dahilinde hazır. Şimdi yapacağımız toplantıda bu konuyu tekrar görüşeceğiz.