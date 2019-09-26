Bakan Dönmez'den deprem sonrası açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar\u00a0Bakan\u0131 Fatih\u00a0D\u00f6nmez, \u0130stanbul da meydana gelen depremle ilgili bas\u0131n mensuplar\u0131n\u0131n sorular\u0131n\u0131 yan\u0131tlad\u0131. D\u00f6nmez, Enerji altyap\u0131 ve \u00fcst yap\u0131lar\u0131nda herhangi bir sorunumuz yok. Arz hem elektrik hem do\u011fal gaz taraf\u0131nda devam ediyor. dedi. R\u00f6nesans Holding in d\u00fczenledi\u011fi Ceyhan Polipropilen \u00dcretim Tesisi Teknoloji Lisans\u00f6r ve Ortakl\u0131k Anla\u015fmalar\u0131 \u0130mza T\u00f6reni nde \u0130stanbul depremi hakk\u0131nda bas\u0131n mensuplar\u0131na a\u00e7\u0131klamalarda bulunan D\u00f6nmez, merkez \u00fcss\u00fcne yak\u0131n 22 trafo merkezinin devre d\u0131\u015f\u0131 kald\u0131\u011f\u0131n\u0131, 18 tanesinin an itibar\u0131yla devreye al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131, 4 \u00fcn\u00fcn de \u00e7ok k\u0131sa s\u00fcrede devreye al\u0131naca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Enerji altyap\u0131 ve \u00fcst yap\u0131lar\u0131nda herhangi bir sorununun olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, arz\u0131n hem elektrik hem do\u011fal gaz taraf\u0131nda devam etti\u011fini belirten D\u00f6nmez, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc: Do\u011fal gazda \u0130GDA\u015e tan ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z bilgiler do\u011frultusunda herhangi bir da\u011f\u0131t\u0131m \u015febekesinde bir s\u0131k\u0131nt\u0131 yok. Biliyorsunuz Marmara Ere\u011flisi nde b\u00fcy\u00fck bir LNG terminalimiz var. Projemizde herhangi bir s\u0131k\u0131nt\u0131 yok. Ambarl\u0131 da Elektrik \u00dcretim A\u015e (E\u00dcA\u015e) ait do\u011fal gaz \u00e7evrim santralleri vard\u0131. Onlarda ilk etapta sens\u00f6rler devreye girdi\u011fi i\u00e7in i\u015fletme durdurulmu\u015ftu. \u015eu an itibari ile orada herhangi bir s\u0131k\u0131nt\u0131 s\u00f6z konusu de\u011fil. Ben 1999 b\u00fcy\u00fck Marmara depreminde \u0130GDA\u015e da y\u00f6neticiydim ve kriz merkezinin ba\u015f\u0131ndayd\u0131m. O g\u00fcnk\u00fc deprem \u015fartlar\u0131n\u0131, ko\u015fullar\u0131n\u0131 yakinen hisseden birisi olarak o tarihten sonra \u00f6zellikle enerji alt yap\u0131lar\u0131nda depreme kar\u015f\u0131 tedbirleri, g\u00fcvenlik \u00f6nlemlerini artt\u0131r\u0131c\u0131 \u00e7al\u0131\u015fma yerine getirildi. Bunlar\u0131n i\u00e7erisinde otomatik gaz kesici vanalar s\u00f6z konusu. \r \r \r 24 SAAT\r G\u00dcN\u00dcN \u00d6ZET\u0130\r \r 24 saat\r \r \r \r \r 24 saat g\u00fcn\u00fcn \u00f6nemli haberleri ve geli\u015fmeleri\r \r \r \r \r \u00a0