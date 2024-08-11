İstanbul'da cip dükkana daldı: Ölümden döndüler
İstanbul Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, dükkana daldı. Kazada araçla duvar arasında sıkışan 4 kişi ölümden döndü. Korku dolu anlar iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Maltepe'de cipin dükkana daldığı kazada faciadan dönüldü.
Kaza, Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Küçükyalı Mahallesi, Çamoluk Sokak'ta meydana geldi.
Hülya Yeni'nin kullandığı cip, caddeden sokağa döndüğü sırada kontrolden çıkarak dükkana girdi.
Bu sırada dükkanda oturan 4 kişiden 2'si duvarla araç arasında sıkıştı. Diğer 2 kişi ise çarpmanın etkisiyle yere düştü. Cip sürücüsünün de yaralandığı kazada içeride oturanlar ölümden döndü.
Cip çarpmanın etkisiyle yan yatarken, yaralıların yardımına ise, çevredekiler koştu. Cipte maddi hasar meydana gelirken, cipin çarptığı dükkanın camları kırıldı.