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        İstanbul'da dedikodu cinayeti

        İstanbul Başakşehir'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı dedikodu cinayetine ilişkin 2 şüpheli daha yakalanıp adliyeye çıkarıldı.

        Giriş: 08.10.2024 - 16:21 Güncelleme: 08.10.2024 - 16:21
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        İstanbul'da dedikodu cinayeti
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        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Başakşehir'in Şahintepe Mahallesi'nde 23 Eylül günü akşam saatlerinde Aydın K, eşi M.K. ve teyzelerinin oğlu Emrah Özakyıldız'a evlerinin önünde oturdukları sırada otomobille gelen şüpheliler silahla ateş açtı.

        Açılan ateş sonucu M.K. ve Emrah Özakyıldız yaralandı. Hastaneye kaldırılan 39 yaşındaki Emrah Özakyıldız tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        DAMADIN KARDEŞLERİ ATEŞ ETTİ

        Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaralı kadınla yaptıkları görüşmede kadın evin önünde otururken saldırıyı damadı Ali G'nin kardeşleri Aslan G. ve Selçuk G'nin gerçekleştirdiğini söyledi.

        Bunun üzerine şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Selçuk G. 26 Eylül'de Küçükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için harekete geçen Cinayet Büro dün yapılan operasyonda Aslan G. ve oğlu Polat G'yi de gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        DEDİKODU CİNAYETİ ÇIKTI

        Gözaltına alınan 3 kardeşin saldırıyı, geçmişten gelen dedikodular yüzünden gerçekleştirdikleri öğrenildi.

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        #istanbul başakşehir
        #cinayet
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