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İstanbul'da el freni çekilmeyen TIR dehşet saçtı, motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı

İstanbul'un ilçesi Arnavutköy’de otoyol kenarında bulunan bir oto lastikçinin önündeki TIR'ın el freninin çekilmemesi sonucu bir facia yaşandı. El freni çekilmemiş tır birden otoyola kaydı yoldan geçen bir motosiklette bulunan 2 kişiyi altına aldı. Sıkıştığı bariyerle tır arasından çıkartılan şahıs ile arkadaşı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul'da el freni çekilmeyen TIR dehşet saçtı, motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı
İHA

Kaza, bugün saat 14.52'de Sultangazi - Arnavutköy yolunda meydana geldi. İddiaya göre 16 ZY 578 plakalı TIR'ın otoyol kenarında bulunan lastikçi de lastik bakımları yapıldı. Lastik bakımları yapılan tırın el freni çekilmeyi unutulunca kısa süre sonra tır otoyola doğru kaymaya başladı. Otoyola kayan TIR, adeta faciaya neden oldu.

Yoldan geçen bir motosiklette bulunan 2 kişi, TIR ile bariyerler arasına sıkıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yolun trafiğini kısa süreli keserken motosiklette bulunan İbrahim E. ve arkadaşı Bervan K. ağır yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yokuştan geriye doğru kayan tırın otoyoldan geçen bir motosiklete çarparak üzerinde bulunan iki kişiden birini bariyerle arasına sıkıştırdığı diğerini ise altına aldığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

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