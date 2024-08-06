İstanbul'da ev alırken 7 milyon lira dolandırıldı İstanbul'da bir kişi, internette gördüğü bir daireyi satın almak isterken "sazan sarmalı" yöntemiyle 7 milyon lira dolandırıldı. Polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı Giriş: 06.08.2024 - 11:13 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:13 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL