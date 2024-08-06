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        İstanbul'da ev alırken 7 milyon lira dolandırıldı

        İstanbul'da bir kişi, internette gördüğü bir daireyi satın almak isterken "sazan sarmalı" yöntemiyle 7 milyon lira dolandırıldı. Polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:13 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:13
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        Ev alırken 7 milyon lira dolandırıldı
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        İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 11 Temmuz'da Beylikdüzü'nde D.O'nun internetten gördüğü bir daireyi satın almak isterken dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

        Yapılan incelemede, mağdur D.O'nun daire için görüştüğü kişilerin yönlendirmesiyle kendisine verilen IBAN numarasına gönderdiği 7 milyon lirasının dolandırıldığı belirlendi.

        Ekipler çalışmalarında, şüphelilerin "sazan sarmalı" olarak tabir edilen dolandırıcılık yöntemini kullanarak mağdurun parasını aldıkları tespit edildi.

        İstanbul ve Antalya'da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, H.A. (42), Y.V. (25), E.B. (27), Ö.H. (21), S.K. (35) ve kadın şüpheli N.H'yı (34) gözaltına aldı.

        Yapılan sorgulamada şüphelilerin haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, Ö.H. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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        #İstanbul Beylikdüzü
        #sazan sarmalı
        #dolandırıcılık
        #daire
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