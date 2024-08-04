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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da hastanenin tavanı çöktü: 8 bebek tahliye edildi | Son dakika haberleri

        İstanbul'da hastanenin tavanı çöktü: 8 bebek tahliye edildi

        İstanbul'da Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde yeni doğan yoğun bakım ünitesinin tavanı çöktü. Ünitede tedavi gören 8 bebek, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 12:25 Güncelleme: 04.08.2024 - 12:25
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        İstanbul'da hastanenin tavanı çöktü
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        Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinin tavanından geçen sıcak su tesisatında meydana gelen kaçak nedeniyle asma tavan çöktü.

        Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 8 bebeği tahliye etti.

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        #istanbul bakırköy
        #hastane tavanı çökmesi
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