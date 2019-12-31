İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu hap satıldığı yönündeki bir ihbar üzerine 3 katlı bir binanın 3. katındaki daireye operasyon düzenlendi.

DHA'nın haberine göre, operasyon sırasında evde yapılan aramalarda Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulduğu tespit edilen ve yeşil reçeteyle satılabilen 73 bin adet hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında evde bulunan ve 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen Suriye uyruklu A.C.A. gözaltına alındı.

HEPSİ ÖZEL REÇETELER İLE SATILIYOR

Ele geçirilen hapların doktor kontrolünde ve özel reçetelerle temin edilebildiğini söyleyen Eczacı Özcan Cabbar, "İlaç santral sinir sistemine etki eden bir ağrı kesici. Kuvvetli ve orta şiddetli ağrılarda kullanılıyor fakat bağımlılık yapma özelliği de olduğu için özel reçetelerle satılabilir. Beyaz reçeteyle değil, renkli reçete sistemine bağlı yeşil reçete ile verdiğimiz ilaçlardır. Herkesin kolayca gelip temin edebileceği ilaçlar değildir. Doktor kontrolünde ve özel reçete ile satılan ilaçlardır. Hiç kimse eczaneden bu ilacı reçetesiz olarak alamaz" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.