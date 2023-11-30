İstanbul'da "kaçak ilaç" operasyonu

İstanbul'da depoya kaçak ilaç baskını: 10 gözaltı İstanbul'da bir depoya yapılan baskında kaçak cinsel gücü arttırıcı ilaç ile zayıflama çayı ele geçirildi. Yaklaşık değeri 30 milyon TL olduğu belirtilen kaçak ilaç operasyonunda 10 kişi de gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde bir depoda çok sayıda kaçak ilaç bulunduğunu ve bu ilaçların buradan piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Depoyu gözetleyen ekipler dün sabah baskın düzenledi. Baskında 10 kişi gözaltına alınırken adreste yapılan aramalarda 30 milyon değerinde 776 bin 86 kaçak zayıflama ve cinsel performans arttırıcı ilaç, 463 bin 188 adet kaçak zayıflama çayı ve kahvesi, 281 bin 216 adet kaçak cinsel performans arttırıcı bal ve macun ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.