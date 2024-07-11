İstanbul'da miras kavgası: Mahalle savaş alanına döndü
İstanbul Kağıthane'de iki aile arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Bıçakların da çekildiği kavgada 3 kişi yaralandı. Mahallenin savaş alanına döndüğü kavgada çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kavga anları ise kameralara yansıdı.
İstanbul Kağıthane'deki Hamidiye Mahallesi dün miras kavgasına sahne oldu.
Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir binada oturan iki aile arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek caddeye taştı.
Taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi.
Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavgada bıçaklar da çekilince olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tarafları güçlükle ayırdı.