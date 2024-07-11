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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da miras kavgası: Mahalle savaş alanına döndü | Son dakika haberleri

        İstanbul'da miras kavgası: Mahalle savaş alanına döndü

        İstanbul Kağıthane'de iki aile arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Bıçakların da çekildiği kavgada 3 kişi yaralandı. Mahallenin savaş alanına döndüğü kavgada çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kavga anları ise kameralara yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 12:22 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:36
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        İstanbul Kağıthane'deki Hamidiye Mahallesi dün miras kavgasına sahne oldu.

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        Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir binada oturan iki aile arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

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        Tartışma büyüyerek caddeye taştı. 

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        Taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi. 

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        Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavgada bıçaklar da çekilince olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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        Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tarafları güçlükle ayırdı. 

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        Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı kavgada, yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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        Kavga anları ise kameralara yansıdı.

        #istanbul
        #Miras kavgası
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