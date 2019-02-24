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İstanbul'da okullar tatil mi merak konusu oldu. Şu an öğrenciler ve veliler tarafından en sık araştırılan konu başlıklarından biri oldu. Peki, dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sabah saatlerinde İstanbul'u beyaza bürümüştü. İstanbul Valiliği'nden de İstanbul'da yarın okullar tatil mi? sorusuna da açıklama geldi.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? 2019
Vali Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamada, meteorolojik veriler ile bölgede görülen kar yağışı ve olumsuz hava durumu nedeniyle yarın kent dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.
Söz konusu kararla yarın ve 58 sayılı genelge uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince izinli sayılacağını belirten Yerlikaya, "Vatandaşların kar yağışı nedeniyle özellikle ulaşımda oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?
Meteoroloji'nin yayınladığı İstanbul saatlik hava durumu tahminlerinde, sabah 09.00'dan gece 00.00'a kadar şehir genelide kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor. Ortalama hava sıcaklığı ıise 1 ile 3 derece arasında değişkenlik gösteriyor.
İstanbul'da pazartesi günü için sağanak yağışlı 7 derece, Salı günü için ise çok bulutlu 8 derece hava durumu gözüküyor.
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