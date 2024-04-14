İstanbul'da otogarda tatil dönüşü yoğunluğu

Şanlıurfa Siverek'teki ailesini bayram ziyaretinden gelen Yusuf Öztemelli ise "Bu hafta vize sınavları var diye, bayram tatilinde ailemi görmeye gittim. Aşırı derecede yoğun bir trafik var, 24 saatlik bir yoldan geldim. Yurduma gidip uyumak istiyorum" diye konuştu.