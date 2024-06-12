İstanbul'da özel hastaneye silahlı saldırı
İstanbul Küçükçekmece'de kasklı motosikletli 2 kişi, özel hastaneye kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, hastanenin camları kırıldı. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan hastanede geçtiğimiz günlerde de kavga çıktığı iddia edildi.
Küçükçekme'de sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.
Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi'nde bulunan özel hastaneye saat 05.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.
Kasklı motosikleti 2 kişi hastaneye silahla ateş açtı.
Hastaneye 7 el ateş eden saldırganlar geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.
Kurşunlar hastanenin camlarına isabet ederken şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay sonrası hastane yetkilileri durumu polis ekiplerine bildirdi.
Hastanenin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
"KURŞUNLAR CAMLARA İSABET ETMİŞ"
Caddede esnaf olan Sinan Demir silahlı saldırıya ilişkin, "Kendi aralarında bir anlaşmazlık var galiba. İş ortaklığından dolayı mı başka bir şeyden ötürü mü bilemiyorum. Geçenlerde bir kavga oldu hastanede. Sabah erken saatlerde de bir kurşunlama olayı oldu. Kurşunlar camlara isabet etmiş sabah saatlerinde. Gelmişler kurşunlamışlar." diye konuştu.