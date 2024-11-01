İstanbul'da pazar günü bu yollar kapalı!

İstanbul Maratonu nedeniyle pazar günü bu yollar kapalı!
İstanbul Valiliği, 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek olan "46. İstanbul Maratonu" dolayısıyla kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu
İstanbul Valiliği, 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek olan "46. İstanbul Maratonu" dolayısıyla kapatılacak yolları duyurdu.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, pazar günü kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:
Saat 03.00 itibariyle kapanacak yollar:
1- Güney Zincirlikuyu Ayrımı,
2- Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası,
3- Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen Ayrımları Kapama Noktası,
4- Gayrettepe Melas Otel Önü D-100 Güney Katılım,
5- Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım,
6- Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım,
7- Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım,
8- Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Kuzey Katılım,
9- Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D 100 Kuzey Yola Katılım,
10- Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım,
11- Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım, Tünel Girişi,
12- Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü İstikameti.
Alternatif yollar:
1- Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Gelen Akım Tamamen Kesilerek Büyükdere-Balmumcu/Levent Sarıyer Ayrımına yönlendirilecektir.
2- Akım Sabiha Gökçen Ayrımlarından Çamlıca Bağlantı Yoluna verilecektir.
3- Çamlıca Gişelerden Gelen Akım Ünalan Ataşehir Çamlıca İstikametine verilecektir.
4- Yıldız Posta ve Esentepe İstikametine Mecburi Yön verilecektir.
5- Beşiktaş İstikametine Mecburi Yön verilecektir.
6- Fulya’dan Gelen Akım Sarıyer İstikametine Mecburi Yön verilecektir.
7- Sarıyer İstikametine Mecburi Yön verilecek.
Saat 06.00'da kapanacak yollar:
1- Rauf Orbay Caddesi Kuzey-Güney İstikametleri ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,
2- Kennedy Caddesi Kuzey-Güney İstikametleri ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,
3- Ankara Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,
4- Alayköşkü Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,
5- Alemdar Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,
6- Divanyolu Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,
7- Ragıp Gümüşpala Caddesi (İki Yönlü Trafiğe Kapatılacaktır) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,
8- Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,
9- Galata Köprüsü (İki Yönlü Trafiğe Kapatılacaktır) ve Buraya Çıkan Tüm Yollar,
10- Avrasya Tüneli Çift Yönlü Olarak Kapatılacaktır ve Buraya Çıkan Tüm Yollar, 11- Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve Bu Buraya Çıkan Tüm Yollar,
12- Sultanahmet Atmeydanı Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar.
Alternatif yollar:
1- Atatürk Bulvarı,
2- Balat Sahil Yolu,
3- Unkapanı Köprüsü,
4- Fevzipaşa Caddesi,
5- Vatan Caddesi,
6- Millet Caddesi,
7- Yeni Havalimanı Caddesi,
8- Eski Havalimanı Caddesi,
9- Ekrem Kurt Bulvarı.
Saat 06.00 itibariyle kapanacak diğer yollar:
1-Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı -Tat Towers Önü (E-5 Kuzeye Mecburi Yönlendirme Yapılacaktır.),
2- Metrobüs Durakları Balmumcu Tünel Girişi (Balmumcu İstikameti),
3- Balmumcu Kavşak,
4- Merkez Komutanlığı Işıklar,
5- Yıldız Işıklar,
6- Sabancı Lisesi Önü,
7- Akdoğan Sokak Girişi,
8- Ressam Hamdibey Sokak,
9- Bostancı Veli Sokak,
10- Serencebey Işıklar,
11- Abbasağa Sokak,
12- Ortaköy Dönüşleri,
13- Hasfırın Sokak,
14- Beşiktaş Meydan,
15- Çiğdem Sokak Beşiktaş İskele Önü,
16- Kadırgalar Caddesi Altbaş Işıklar,
17- Dolmabahçe Gazhane Caddesi,
18- Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak,
19- İnönü Cadde Başı Akm Önü,
20- İnönü Cadde Mke Önü,
21- Dolmabahçe Işıklar,
22- Kabataş Işıklar,
23- İnebolu Sokak (Setüstü Gelişi),
24- Akyol Sokak Başı,
25- Mebusan Yokuşu Sok. Başı,
26- Fındıklı Işıklar,
27- Deniz Liman Çıkışı,
28- Salı Pazarı Işıklar,
29- Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu Gidişleri,
30- Boğazkesen Işıklar,
31- Tophane Işıklar,
32- Kılıç Ali Paşa Cadde Çıkışı,
33- Revani Sokak Gelişi,
34- Kemeraltı Işıklar,
35- Karaköy Meydan,
36- Perşembe Pazarı Işıklar,
37- Refik Saydam Caddesinden Perşembe Pazarına Giriş,
38- Atatürk Köprüsünden Perşembe Pazarına Giriş,
39- Şişhane Meydandan Bankalar Cadde Girişi,
40- Çırağan Caddesi,
41- Tershane Caddesi,
42- Meclis-İ Mebusan Caddesi,
43- Dolmabahçe Caddesi,
44- Kemeraltı Caddesi,
45- Necatibey Caddesi,
46-Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı Işıklardan İniş İstikameti,
47- Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan ile Yıldız Işıklar Arası,
48- Ortaköy Meydan Beşiktaş İstikameti,
49- Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokak Girişi, 50- Palangalar Işıklar Beşiktaş Meydan İstikameti.
Alternatif yollar:
1- Sarıyer İstikametinden Gelenler Zincirlikuyu D-100 Kuzey İstikamete yönlendirilecek.
2- Balmumcu Kavşak Kapama Noktasına Gelen Akım Sarıyer İstikametine yönlendirilecek.
3- Sarıyer İstikametinden Gelen Akım Merkez Komutanlığı Işıklardan Ters İstikamete Tekrar Balmumcuya ya da Palangalar Caddesinde yönlendirilecek.
4- Ortaköy İstikametinden Beşiktaş Meydana Gelen Akım Eski Yıldız Caddesini Takiben Barbaros Bulvarı Sarıyer İstikametine yönlendirilecek.
5- Bomonti Tünel İstikametinden Dolmabahçe’ye Gelen Akım İstaç Arkasından Taksim Maçka İstikametine yönlendirilecek.
6- Stad Arkası Gazhane Caddesi’ne Gelen Akım Süzer Plaza Gerisinden Asker Ocağı Caddesine yönlendirilecek.
7- Mete Kavşağından Gelen Akım Bedri Karafakihoğlu Sokak İstikametine Gönderilmeyip Divan Kavşağına yönlendirilecek.
8- İnönü Caddesinden Gelen Akım Mke Önünden Tekrar Taksim Meydan İstikametine yönlendirilecek.
9- Akyol Sokaktan Gelen Akım Mebusan Yokuşuna Gönderilmeyip Bol Ahenk Sokak İstikametine ya da Tekrar Akyol Sokak İçerisine yönlendirilecek.
10- Boğazkesen Caddesi’nden Gelen Akım Tophane İstikametine Gönderilmeyip Deftedar Yokuşuna yönlendirilecektir.
11- Atatürk Köprüsü’nden Gelen Akım Tershane Caddesi'ne Gönderilmeyip Tarlabaşı Bulvarına yönlendirilecektir.
12- Tarlabaşı Bulvarı Taksim İstikametinden Gelen Akım Tershane Caddesi’ne Gönderilmeyip Unkapanı Köprü İstikametine yönlendirilecektir.
13- Şişhane Kavşaktan Bankalar Caddesi’ne Akım Gönderilmeyip Okçu Musa Cadde İstikametine yönlendirilecektir.
14- Portakal Yokuşu ve Dereboyu Caddesi’nden Gelen Akım Muallim Naci Cad.- Kuruçeşme İstikametine yönlendirilecektir.
15- Palangalar Caddesi İstikametinden Gelen Akım Ortaköy Meydan İstikametine yönlendirilecektir.
16- Muvakkit Sokak Üzerinden Gelen Akım Ortaköy Meydan İstikametine yönlendirilecektir.
Saat 06.00 itibariyle kapanacak diğer yollar:
1- Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Güney Yola Katılım,
2- Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş Önünden D-100 Karayolu Güney Katılım,
3- Şile Yolu Libadiye Kavşak ile Kısıklı Caddesi Arası Trafiğe Kapatılacak,
4- Avrasya Tüneli D-100 Kuzey Yol Girişleri,
5- Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokak Kesişiminden İtibaren Beylerbeyi İstikametine Her İki Yönde Akım Verilmeyecek.
6- Yalıboyu Caddesi Beylerbeyi Çamlıca Caddesi Kesişiminden İtibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstikametine Her İki Yönde Akım Verilmeyecek.
7- Abdullahağa Caddesi Kuzguncuk Caddesi Kesişimi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Önünden Beylerbeyi İstikametine Her İki Yönde Akım Verilmeyecektir.
8- Tophanelioğlu Caddesi Çevre Yolu İstikameti,
9- Beylerbeyi Işıklar,
10- Sinan Caddesi K Blokları Önü Çamlıca Bağlantıya Katılım Noktası,
11- Sinan Caddesi Ziraat Bankası Önü Çamlıca Bağlantıya Katılım,
12- Çengelköy Shell Benzinlik Önü (Güzeltepe Cadde İstikametine Akım Verilecek).
Alternatif yollar:
1. Nuhkuyusu Caddesi,
2. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü,
3. Yavuz Sultan Selim Köprüsü.
*Haberin görseli DHA'nın arşivinden alınmıştır.