Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!

        İstanbul Beyoğlu'nda, geçen yıl ekim ayında hakkında arama kararı olan şüpheliyi yakalayan polis ekiplerine, emniyete gittikleri sırada bir kişi silah doğrulttu. Şüpheliyi müdahale ederek gözaltına alan güven timleri, evinde yaptıkları aramada piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 61 kilogram marihuana ele geçirdi. Şüphelinin polise silah doğrultulduğu anların ve evinde yapılan aramanın görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 10:05 Güncelleme: 26.10.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı B Bölge Güven Timleri, geçen yıl Ekim ayında şüphe üzerine durdurdukları bir kişiyi aranmasının çıkması üzerine gözaltına aldı.

        "HAYIRDIR SİZ KİMSİNİZ"

        DHA'da yer alan habere göre şüpheli işlemleri için emniyete götürüldüğü sırada bir kişi, polis ekiplerine “Hayırdır, siz kimsiniz" diyerek önlerine çıktı. Güven timlerinin polis olduklarını belirtmesine rağmen tartışmaya devam eden kişi bu kez de “Polis olsanız ne olur ulan? Siz kimsiniz kendinizi ne zannediyorsunuz bu adama kelepçe takıyorsunuz" diyerek karşılık verdi.

        POLİSE SİLAH ÇEKTİ

        Bunun üzerine polis ekipleri saldırganı uzaklaştırmak istedi. Ancak şüpheli sırtını dönüp ani şekilde silahını çelerek polislere doğrulttu. Şüpheli tam tetiğe basacağı sırada güven timleri onu etkisiz hale getirdi.

        REKLAM

        OLAY ANI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ruhsatsız tabancasına da el konulan şüpheli emniyete götürüldü. Polis kimliğinin Osman T. (31) olduğunu tespit ettiği şüphelinin Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'ndeki evinde arama yapmak için harekete geçti.

        61 KİLOGRAM MARİHUANA BULUNDU

        Eve baskın düzenleyen güven timleri, Osman T.'nin annesi Şükran Y.'nin koşarak yatak odasına gidip elbiselerin arasında 14 bin 800 lirayı aldığını gördü. Paraya el konulurken, mutfakta yapılan aramada buzdolabının üstünde hassas terazi bulundu.

        Aramalara devam eden güven timleri, bahçeye girdiğinde çantaların içerisinde yaklaşık 61 kilogram paketlenmiş marihuana ele geçirdi. Evde bulunanlara polis el koyarken, Şükran Y. de gözaltına alındı.

        ZANLI "KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNA KARIŞMIŞ

        Emniyete götürülen Şükran Y. ve oğlu Osman T.'nin ifadeleri alınarak adli işlemleri yapıldı. Osman T.'nin, 2021 yılında “kasten öldürme" suçuna karıştığı ortaya çıktı.

        PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 50 MİLYON LİRA

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman T., “silahlı tehdit", “ateşli silahlar kanuna muhalefet" ve “uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, annesi Şükran Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 50 milyon TL olduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, İran'ı vurdu
        İsrail, İran'ı vurdu
        İran: İsrail saldırılarında sınırlı hasar meydana geldi
        İran: İsrail saldırılarında sınırlı hasar meydana geldi
        Beyaz Saray: İsrail, meşru müdafaa hakkını kullandı
        Beyaz Saray: İsrail, meşru müdafaa hakkını kullandı
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        "Enflasyon, uyguladığımız programa yanıt veriyor"
        "Enflasyon, uyguladığımız programa yanıt veriyor"
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Terörü lanetlediler
        Terörü lanetlediler
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Sıcaklık batıda yükseliyor! 2 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık batıda yükseliyor! 2 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Menajeri sözleşme için konuştu!
        Menajeri sözleşme için konuştu!
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        6 katlı binada can pazarı!
        6 katlı binada can pazarı!
        ABD Başkanı Joe Biden özür diledi
        ABD Başkanı Joe Biden özür diledi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası