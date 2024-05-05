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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da şaşkına çeviren hırsızlık: Bungalovları havuzuzlarıyla birlikte çaldılar

        İstanbul'da şaşkına çeviren hırsızlık: Bungalovları havuzuzlarıyla birlikte çaldılar

        İstanbul Çatalca'da bir sitede bulunan bungalovlar havuzlarıyla birlikte çalındı. Hafta sonu tatili için evlerine giden site sakinleri görükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Site sakinlerinden Cahit Üçüncü, "Ben gördüğümde şoke oldum, hiçbir şey kalmamış. Jandarmaya giderek şikayetçi olduk şu anda bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 12:15 Güncelleme: 05.05.2024 - 14:30
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        Çatalca'nın Akalan Mahallesi'deki bir sitede şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

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        Havuzlu bungalov evlerin bulunduğu bir sitede iddiaya göre, kendisinin de burada bungalov evi bulunan Yahya Kemal Yaman, projeyi yapan kişiyle alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. 

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        Alacaklı olan Yahya Kemal Yaman iddiaya göre bir gece, sitenin içerisindeki 5 bungalovu havuzuyla beraber götürdü.

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        Ev sahipleri, hafta sonu tatili için siteye gittiklerinde gördükleri manzara karşısında hayatlarının şokunu yaşadı.

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        Evlerinden geriye kum ve çakıl taşlarının kaldığını gören ev sahipleri, jandarmaya ihbarda bulundu.

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        Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        "HAVUZUN TESİSATINA KADAR ÇALINMIŞ"

        Yaşadıkları durumu anlatan ev sahiplerinden Enis Onat, "Burayı ben yaklaşık bir sene önce almıştım. Burası beş ev olan butik bir siteydi ve çok güzel bir konseptti. Bir gün komşularımızdan birisi beni arayarak evlerin söküldüğünü söyledi. Biz gelip baktığımızda havuzların tesisatlarına kadar çalındığını gördük. Biz bu evleri alırken en büyük nedeni kapı numarasının olmasıydı, kapı numarası olması demek resmi olması demekti. Nasıl sizin şehir içinde bir eviniz varsa, burayı da aynı şekilde düşünebilirsiniz. Buraya vinçler, kamyonlar getirmişler ve bu şekilde çalmışlar. Bu işi yapanlardan birisi buradaki hissedarlardan biri. Biz kendisini bulduk. Bize evleri yapan kişiyle arasında maddi sıkıntı olduğunu söyledi. Biz şikayetçi olduk, inşallah hızlı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz. Her geçen zamanda evlerimizin ve diğer eşyalarımızın yok olma olasılığının artması anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

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        "GÖRDÜĞÜMDE ŞOKE OLDUM"

        Bir başka ev sahiplerinden olan Cahit Üçüncü ise, "Buradaki konutlardan birisinin sahibi bendim. Biz ilk duyduk ve satın aldık. Hoşumuza gitmişti. Bir site içerisinde çevre düzenlemesi yapılmış gayet güzel bir alandı. Biz diğer komşularımızla tanışmak için aradığımızda burada bir şey kalmadığını öğrendik. Ben gördüğümde şoke oldum, hiçbir şey kalmamış. Jandarmaya giderek şikayetçi olduk şu anda bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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        #İstanbul Çatalca
        #bungalov
        #hırsızlık
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