Olay, Mollahüsrev Mahallesi'nde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilde bulunan kişi ya da kişiler, Vefa Caddesi üzerinde yürüyen ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişiye silahlı saldırı düzenledi.

DHA'nın haberine göre; saldırıya uğrayan kişiler olayda yaralanırken, otomobilde şüpheli kişi ya da kişiler de kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Samatya Devlet Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi iki yönden şerit çekerek kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri de çevrede delil arayarak, görgü tanıklarından bilgi aldı. Kaçan otomobilin plakasını belirlemek için çevrede kamera taraması yapan ekipler, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.





