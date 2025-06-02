İstanbul'da vahşet! Mezarın üzerinde daha 6 aylık!
İstanbul Arnavutköy'de, mezarlıkta çalışan güvenlik görevlisi, bir mezarın üzerinde 3-6 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebek cesedi buldu. Olay yeri incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı
İstanbul'da kan donduran olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlıkta çalışan güvenlik görevlisi, kontrol için devriye attığı sırada bir mezarın üzerinde bebek cesedi buldu.
SAĞLIK VE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ
DHA'daki habere göre görevlinin durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
EN FAZLA 6 AYLIK ERKEK BEBEK
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu cesedin 3-6 aylık erkek bebeğe ait olduğu öğrenildi.
ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ
Savcılığın olay yeri incelemesini tamamlamasının ardından cenaze aracına konulan bebek cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.