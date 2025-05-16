İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından Rusya ve Ukrayna'dan açıklamalar

Rusya ve Ukrayna 3 yıl sonra ilk defa barış görüşmeleri için İstanbul'da bir araya geldi. Dolmabahçe'de gerçekleşen Türkiye-Rusya-Ukrayna görüşmelerinin ardından Ukrayna ve Rusya heyetleri açıklamalarda bulundu.

RUSYA: MÜZAKERELER DEVAM EDECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy açıklamalarda bulundu

İstanbul barış görüşmelerindeki Rus heyetinin başkanı Medinskiy, "Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek" dedi.

"Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz" Haberi Görüntüle

Medinskiy, "Önümüzdeki günlerde 1000 kişiye 1000 kişilik büyük bir esir takası yapılacak" ve "Müzakerelerde elde ettiğimiz sonuçlardan genel olarak memnunuz ve temasları sürdürmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

REKLAM

UKRAYNA: 1000 KİŞİYE KARŞILIK 1000 KİŞİNİN TAKAS EDİLMESİNDE ANLAŞTIK

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, barış müzakerelerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde açıklamalarda bulundu

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, "(Rusya'yla) 1000 kişiye karşılık 1000 kişinin takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık." dedi.

Umerov, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan ve Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakereleri kapsamında düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.