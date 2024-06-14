İstanbul'daki forex dolandırıcılığı operasyonunda 42 tutuklama

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

AA'nın haberine göre; araştırmada, müştekilerin para gönderdiği hesapların paravan şirketlere ait olduğu, gerçek kişilerin hesaplarına aktarılan bu tutarların daha sonra kripto para borsalarına transfer edildiği, paraların bir kısmının da bankalardan nakit olarak çekildiği tespit edildi.

17 şüphelinin nakit olarak çektikleri paraları para toplama ofislerine götürdüğü, paraların izini kaybettirebilmek için farklı kişi ve şirket hesaplarına transfer ettiği anlaşıldı.

Şüphelilerin daha sonra çağrı merkezi kanalıyla vatandaşları kar vaadiyle sisteme dahil ederek, forex yapılanması oluşturdukları tespit edildi. REKLAM Suç örgütü üyelerinden bir kısmının çağrı merkezi, bir kısmının ise finansal yapılanmayı oluşturdukları, örgüt elebaşının kendisine tabi yöneticilerle tüm bu ağı yönettiği belirlendi. Suç örgütünün birçok vatandaşı mağdur ettiği, gönderilen paraların işlem açıklamalarının farklı forex açıklamaları olduğu anlaşılırken, şirket hesaplarında dönen tutarın yaklaşık 3 milyar lira olduğu tespit edildi.

Soruşturma dosyasına dahil edilen 9 farklı eylemde şüphelilerin mağdurları toplam 8 milyon 681 bin 147 lira dolandırdığı anlaşıldı. Örgüt elebaşı ve 13 örgüt yöneticisi olmak üzere toplam 125 şüpheliden oluşan suç örgütünün kontrolünde 2 finans ofisi ve 2 çağrı merkezi bulunduğu, buralarda 33 şüphelinin faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Dolandırıcılık eylemlerinde banka hesapları kullanılmak üzere 45 paravan şirket kurulduğu, bu şirketlerin yetkilisi olarak 44 şüphelinin bulunduğu anlaşıldı. Ayrıca şahsi banka hesaplarını kullandıran 33 kişinin tespiti yapıldı.