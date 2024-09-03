İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Bayrampaşa'nın Yıldırım Mahallesi'nde 29 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında nalbur işi yapan Uğur Ç. (32) ve çalışanı Hüseyin K. (29), galeri işi yapan Ali Şen (34) ile iş ortağı (37) Ali Ç. ile buluştu.

İddialara göre alacak-verecek meselesinden dolayı aralarında tartışma çıkan iki grup arasında tansiyon yükseldi.

Tartışmanın büyümesi üzerine Uğur Ç. ve çalışanı Hüseyin K. karşı taraftakilere ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ali Şen hayatını kaybetti, iş ortağı Ali Ç. ise yaralandı. İki saldırgan olay yerinden kaçtı.

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ALACAK-VERECEK BULUŞMASI

Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi Sultangazi'de operasyonla yakaladı. Şüphelilerin üzerinde bir adet silah ele geçirildi. Şüpheliler verdikleri ifadelerinde, aralarında alacak-verecek meselesinden dolayı tartışma yaşandığını, karşı tarafın kendilerine küfür ederek silah çektiklerini ve olayın bu yüzden gerçekleştiğini iddia etti.

Şüpheli olay yerinden kaçarken karşı tarafın silahını da alarak kaçtığını söyledi. Yapılan incelemede şüpheliler üzerinde ele geçen silahın, öldürülen Ali Şen’e ait ruhsatlı tabanca olduğu belirlendi.