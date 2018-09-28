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İstanbul'daki hafriyat kamyonu kazasında hakim karara şerh düştü

İstanbul Kadıköy'de bir hafriyat kamyonunun çarpmasını sonucu yaşamını yitiren Özge Kandemir davasında çıkan karar hakimi de isyan ettirdi. 3 yıl 4 ay hapis cezası alan kamyon şoförü için hakim, "Üst hale yakın bir ceza verilmesi gerektiği ve buna bağlı olarak da sanığın tutuklanması gerektiği görüşündeyim" şerhi düştü

28.09.2018 - 06:13 | Güncelleme:

İstanbul Kadıköy’de, 7 Ekim’de hafriyat kamyonunun çarpması sonucu üniversite öğrencisi Özge Kandemir hayatını kaybetmiş, arkadaşı Büşra Özsayın ise hafif bir şekilde yaralanmıştı. Olayın ardından kamyon şoförü Aydın Yanık hakkında İstanbul 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış ancak kamyon şoförüne 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti. Mayıs ayında sonuçlanan davanın gerekçeli kararı açıklandı.

İdris Emen'in Hürriyet'teki haberine göre, 9 sayfadan oluşan gerekçeli kararda kazayla ilgili üç farklı bilirkişi raporu hazırlandığı ve son olarak İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda kazanın oluşmasında kamyon şoförünün 1’inci derece kusurlu olduğu, Kandemir ile Özsayın’ın 2’nci derece kusurlu olduğu vurgulandı. Gerekçeli kararda, İTÜ’nün hazırladığı bilirkişi raporunun mahkemece esas alınarak cezanın oy çokluğuyla verildiği belirtildi.

Kazanın yaşanmasında kamyon şoförünün ağır kusurlu oluğunu savunan mahkeme başkanı İbrahim Temir ise karara şerh koydu. 3 yıl 4 ay hapis cezası alan kamyon şoförüne daha ağır bir ceza verilmesi gerektiğini belirten Temir karşı oy gerekçesini ise şöyle açıkladı:

"Sanığın izinle girmesi gereken yola ağır taşıtla izinsiz girdiği, izinsiz girmesi neticesinde de her türlü durumu göz önüne aldığı ve bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına sebebiyet verdiği, taksire dayalı kusurunun açık olduğu anlaşılmış, sanığın üzerine atılı suçun işleniş biçimi, işlendiği yer, taksire dayalı kusurunun ağırlığı birlikte değerlendirildiğinde sanığa TCK’nın 85/2 maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden üst hale yakın bir ceza verilmesi gerektiği ve buna bağlı olarak da sanığın tutuklanması gerektiği görüşündeyim.”

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Öte yandan Kandemir Ailesi’nin avukatları da İstanbul 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karara itiraz etti. Kandemir Ailesi’nin avukatı Ömer Gedik, “Kazanın yaşanmasında sanığın birden fazla trafik kuralı ihlali yapması etkili olmuştur. Sanığa verilen ceza çok düşük olduğu için karara itiraz ettik” dedi.

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