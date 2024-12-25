Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'daki kiliselerde Noel ayini | Son dakika haberleri

        İstanbul'daki kiliselerde Noel ayini

        İstanbul'daki kiliselerde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi. Ayine, Hristiyan cemaati ve temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda turist katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 01:57 Güncelleme: 25.12.2024 - 01:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'daki kiliselerde Noel ayini
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Beyoğlu ilçesinde bulunan Saint Antuan Kilisesi'ndeki ayinde ilahiler söylendi, İncil'den bölümler okundu.

        Kilisede mum yakılıp Türkçe, İtalyanca ve İngilizce dualar edildi. Ayine, Katolik cemaati temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda turist katıldı.

        AA'nın haberine göre; Noel dolayısıyla kilisenin içi ve bahçesi süslenirken, yerli ve yabancı turistler fotoğraf çektirdi.

        İstiklal Caddesi'ndeki bir diğer Katolik kilisesi Santa Maria Draperis Kilisesi ile Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'nde de Noel ayini düzenlendi.

        Polis ekipleri, kilise önlerinde güvenlik önlemi aldı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #NOEL
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        Narin Güran dosyasında yeni gelişme
        Narin Güran dosyasında yeni gelişme
        ABD'nin kimseye satmadığı uçak: F-22
        ABD'nin kimseye satmadığı uçak: F-22
        Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri!
        Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri!
        Çevreyi kirletenlere verilecek cezalar belli oldu
        Çevreyi kirletenlere verilecek cezalar belli oldu
        Rusya: ABD virüs laboratuvarları kurdu
        Rusya: ABD virüs laboratuvarları kurdu
        Fenerbahçe'den Rashford'a kanca!
        Fenerbahçe'den Rashford'a kanca!
        9 aylık hamileydi! Evinde ölü bulundu
        9 aylık hamileydi! Evinde ölü bulundu
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 11 can kaybı var
        İran, Whatsapp yasağını kaldırdı
        İran, Whatsapp yasağını kaldırdı
        Ankara'da 'sahte içki' operasyonu! 40 milyon TL'lik ürün ele geçirildi
        Ankara'da 'sahte içki' operasyonu! 40 milyon TL'lik ürün ele geçirildi
        Çin: ABD ateşle oynuyor
        Çin: ABD ateşle oynuyor
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        2025'te Türkiye'de enerji sektöründe neler bekleniyor?
        Dybala listede ikinci sırada!
        Dybala listede ikinci sırada!
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        "Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmak için vaziyet alacağız"
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler