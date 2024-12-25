İstanbul'daki kiliselerde Noel ayini

Beyoğlu ilçesinde bulunan Saint Antuan Kilisesi'ndeki ayinde ilahiler söylendi, İncil'den bölümler okundu.

Kilisede mum yakılıp Türkçe, İtalyanca ve İngilizce dualar edildi. Ayine, Katolik cemaati temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda turist katıldı.

AA'nın haberine göre; Noel dolayısıyla kilisenin içi ve bahçesi süslenirken, yerli ve yabancı turistler fotoğraf çektirdi.