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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'dan çaldığı ciple geldiği Bursa'da yakalandı | Son dakika haberleri

        İstanbul'dan çaldığı ciple geldiği Bursa'da yakalandı

        İstanbul'dan cip çalan 24 yaşındaki Suriye uyruklu kişi, Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 kilometrelik takiple yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 15:14 Güncelleme: 03.10.2024 - 15:14
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        İstanbul'da çaldı Bursa'da yakalandı
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        İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan çalınan cipin, ilçeye geleceğini öğrenince harekete geçti.

        İlçe girişinde bekleyen ekipler, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu.

        Sürücü, uyarıya rağmen durmayıp, ciple kaçmaya başladı. Cip, 10 kilometre süren takiple önü kesilerek durduruldu. Suriye uyruklu Mazin B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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