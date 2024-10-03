İstanbul'dan çaldığı ciple geldiği Bursa'da yakalandı
İstanbul'dan cip çalan 24 yaşındaki Suriye uyruklu kişi, Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 kilometrelik takiple yakalandı.
Giriş: 03.10.2024 - 15:14 Güncelleme: 03.10.2024 - 15:14
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan çalınan cipin, ilçeye geleceğini öğrenince harekete geçti.
İlçe girişinde bekleyen ekipler, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu.
Sürücü, uyarıya rağmen durmayıp, ciple kaçmaya başladı. Cip, 10 kilometre süren takiple önü kesilerek durduruldu. Suriye uyruklu Mazin B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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