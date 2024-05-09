İstanbul Dolmabahçe Tüneli'nde makas kazası
İstanbul'daki Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde 'makas' atarak ilerleyen motosiklet, önünde seyreden bir araca çarparak takla attı. Ölümden dönen motosikletli gencin metrelerce sürüklendiği kaza anı kask kamerasıyla görüntülendi.
Şişli'deki Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde makas atarak ilerleyen motosikletli genç ölümden döndü.
Araçların arasından makas atarak hızlı bir şekilde ilerleyen motosikletli, önünde ilerleyen bir araca çarptı.
Genç sürücü, motosikletiyle metrelerce sürüklenerek kaldırıma çarptı.
Gencin yardımına diğer motosiklet sürücüleri koştu.
Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye götürüldü. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı ise başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla görüntülendi.