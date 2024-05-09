Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Dolmabahçe Tüneli'nde makas kazası

        İstanbul Dolmabahçe Tüneli'nde makas kazası

        İstanbul'daki Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde 'makas' atarak ilerleyen motosiklet, önünde seyreden bir araca çarparak takla attı. Ölümden dönen motosikletli gencin metrelerce sürüklendiği kaza anı kask kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 10:57 Güncelleme: 09.05.2024 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Şişli'deki Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde makas atarak ilerleyen motosikletli genç ölümden döndü.

        2

        Araçların arasından makas atarak hızlı bir şekilde ilerleyen motosikletli, önünde ilerleyen bir araca çarptı.

        3

        Genç sürücü, motosikletiyle metrelerce sürüklenerek kaldırıma çarptı.

        4

        Gencin yardımına diğer motosiklet sürücüleri koştu.

         

        5

        Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye götürüldü. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        6

        Kaza anı ise başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla görüntülendi.

        7

        Görüntülerde makas atarak ilerleyen motosikletin önünde seyreden araca çarptığı, çarpmanın etkisiyle sürücünün metrelerde sürüklendiği anlar yer aldı.

        Önce yayaya ardından beton direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Önce yayaya ardından beton direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        #trafik kazası
        #istanbul
        #makas kazası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        Kalben serbest bırakıldı
        Kalben serbest bırakıldı
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Lastik izinden yakaladılar! 10 kişiye toplam: 3.9 milyon TL ceza!
        Lastik izinden yakaladılar! 10 kişiye toplam: 3.9 milyon TL ceza!
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Bu nasıl kaza! Otomobil kamyonun damperine düştü
        Bu nasıl kaza! Otomobil kamyonun damperine düştü
        Kışın Mudanya'da, yazın Kayseri'deki peribacasında yaşıyor
        Kışın Mudanya'da, yazın Kayseri'deki peribacasında yaşıyor
        Otomobillerdeki o kimyasallar kanserojen madde yayıyor
        Otomobillerdeki o kimyasallar kanserojen madde yayıyor
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Biden sert konuştu
        Biden sert konuştu
        Kızının erkek arkadaşını öldürmüştü! Cinayette şantaj iddiası
        Kızının erkek arkadaşını öldürmüştü! Cinayette şantaj iddiası
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        Kaza anı kameraya yansıdı! İki gencin feci ölümü!
        Kaza anı kameraya yansıdı! İki gencin feci ölümü!
        Gazze'ye saldırı! Çok sayıda Filistinli öldü
        Gazze'ye saldırı! Çok sayıda Filistinli öldü
        Başkan adayı Kennedy'nin beynini solucan yemiş
        Başkan adayı Kennedy'nin beynini solucan yemiş
        Real'ite!
        Real'ite!
        Elektrikli araç yangını nasıl söndürülür?
        Elektrikli araç yangını nasıl söndürülür?
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!
        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!