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İstanbul Havalimanı'nda ilk! 9 İranlı 'tıka basa' yakalandı

DHA

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13-15 Mayıs tarihleri arasında 3 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlardan biri İstanbul Havalimanı'ndaydı. Analiz timleri tarafından yapılan çalışmada, toplamda 5 kilo ağırlığında 350 eroin kapsülü yutmuş İran uyruklu 9 kurye yakalandı. Diğer 2 operasyonda ise 190 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Uyuişturucu

İstanbul'da polis ekipleri, 13-15 Mayıs tarihleri arasında 3 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarında, 185 kilogram eroin ve 10 kilogram kokain ele geçirilirken, 19 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı, Zeytinburnu ve Gebze'de 3 ayrı operasyon düzenlendi.  Narkotik ekiplerinin 13 Mayıs'taki çalışması Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen ilk operasyon olarak kayıtlara geçti. İstanbul Havalimanı'nda görevli, İstanbul Narkotik Polisi, Hakkari'den gelen 9 İranlı'nın hareketlerini şüpheli olarak değerlendirdi.

MR'DA BELLİ OLDU

Profil ve analiz uzmanı olan polisler, şüphelileri durdurarak arama noktasına götürdü. İran uyruklu şüphelilerin yanlarındaki çantalarında ve üst aramalarında bir şey bulunamadı. Ancak uzmanlar, şüphelilerin uyuşturucu kapsülü yatmış olabileceklerinin değerlendirdi. Şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. MR'ları çekilen 9 şüphelinin de sindirim sisteminde uyuşturucu kapsülü olduğu anlaşıldı. Uyuşturucular doğal yoldan çıkarıldı. Şüphelilerin sindirim sisteminden çıkan uyuşturucunun, 350 kapsül içerisinde 5 kilo ağırlığında eroin olduğu öğrenildi.


2 BİN LİRAYA KURYE

Emniyete götürülen İranlılardan Omid A.'nın uyuşturucu kuryelerini organize ettiği ortaya çıktı. Diğer 8 kişinin ise 2 bin  lira karşılığında uyuşturucu kuryeliğini kabul ettiği belirtildi. Hakkari'ye kadar gelen şüphelilerin buradan uçakla İstanbul'a geldiği belirtildi.

180 KİLO EROİN

Narkotik ekiplerinin diğer bir operasyonu ise Gebze'de gerçekleştirildi.  İran'dan gelen bir TIR'da uyuşturucu olduğunu belirleyen ekipler, araçtan dağıtım yapılacağı tespit edildi. Polis ekipleri, TIR parkında bekleyen araçtaki uyuşturucuları almaya gelenleri beklemeye başladı. Üç otomobille TIR'ın yanına gelen şüphelileri belirleyen polis ekipleri operasyon düzenledi. TIR'da plastik hammadde çuvalları arasına zulalanarak ülkemize getirilen 180 kilo eroin ele geçirildi. Operasyonda biri İranlı 9 şüpheli yakalandı.

SATAMADAN YAKALANDI

Son operasyon ise Zeytinburnu'nda gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin takip ettiği ve sokaklarda uyuşturucu satan "Torbacı" olarak tabir edilen şüphelilere kokain temin eden bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelini adresinde düzenlenen baskında 10 kilo kokain ele geçirildi. Uyuşturucunun Hollanda'dan getirildiği belirtildi.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheli, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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