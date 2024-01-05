Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, önümüzdeki hafta İstanbul için salı ve çarşamba günü kar uyarısında bulundu.

Sıcaklığın tüm yurtta ve mega kentte düşeceğini söyleyen Öztel, özellikle Anadolu'da kar yağışının etkili olacağı bilgisini verdi.

Öztel yarın içinse lodosa dikkat çekti ve hava ile deniz yolculuğu yapmayı düşünenleri uyardı. Öztel, Sibirya'dan beklenen soğuk hava dalgasının ülke genelinde de etkili olacağını belirtirken Ocak ayının 13-14'ünden sonra da kar ihtimalinin öngörüldüğünü vurguladı.

AKOM DA UYARIDA BULUNMUŞTU

Dün AKOM tarafından yapılan açıklamada da pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların düşeceği ve İstanbul'da yüksek kesimlerle birlikte kıyı kesiminde kar yağışı beklendiği açıklanmıştı. Sıcaklıkların 5-8 derece azalarak önümüzdeki hafta 2-3 dereceye kadar ineceği belirtilmişti.