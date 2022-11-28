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BKM Organizasyonu ile, bu yıl Maximum Kart ana sponsorluğunda 5'nci kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali, 28 Kasım – 5 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikleri ile 7’den 70’e tüm şehre kahkahayı getirdi. Festival bu hafta 30 etkinlik ile katılımcılara keyif dolu anlar yaşatacak.

İlk kez festivale özel hazırlanan programlarıyla İstanbul Komedi Festivali’nde; Esra Dermancıoğlu ile sınırları zorlayacaksınız. Ali Kerim Diler’in 'Estetik Sohbetler' adlı gösterisi ile festivalin ilklerinden birine imza atılacak ve ne gördüklerinize ne de duyduklarınıza inanamayacaksınız.

Beşinci yılında komedi festivalinin kalbi olan İstanbul, festivale özel hazırlanan projeler ile, 30’dan fazla ayrı sahnede, 82’si yetişkin, 20’si çocuk olmak üzere 220’den fazla etkinlik ile tüm şehre kahkahayı getirecek.

28 Kasım – 5 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikler;

28 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Yeşim Doran – İyi Eğlenceler Kızım! “Sorulu Cevaplı Adrenalin Günlükleri

28 Kasım BKM Mutfak Kadıköy: Kaan Eratan & Emre Tekin

28 Kasım BKM İstanbul: Cimri

29 Kasım BKM Mutfak Kadıköy: ŞirinJan Show: Jan Scott Forman & Şirin Ceren Avşar

29 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Yasemin Şefik – bi nevi BARBARELLA

29 Kasım Sofitel Otel: Demet Akbağ Bir Demet Muhabbet

29 Kasım Maximum Uniq Box: Oya Başar & Ebru Kural “Plastik Aşklar”

30 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Tuna Kalınsaz

30 Kasım BKM İstanbul: Güldür Güldür Show

30 Kasım BKM Mutfak Kadıköy: İstiklal Akarsu

1 Aralık BKM Mutfak: Kadıköy Boğaziçi Komedi Kulübü

1 Aralık BKM Mutfak Çarşı: Doğan Tunçel

1 Aralık Maximum Uniq Box: Farah Coppola & Betal Özay “Biopower”

2 Aralık BKM Mutfak Çarşı: Alpay Erdem – Kolsuz Tişört

2 Aralık BKM Mutfak Kadıköy: Serdar Sezgin

2 Aralık Bostancı Gösteri Merkezi: Güldür Güldür Show

3 Aralık Maximum Uniq Box Lounge: Lıkır’ın Doğum Günü – Ebeveyn Çocuk Tiyatrosu

3 Aralık BKM Mutfak Kadıköy: Fırat Aksal

3 Aralık BKM Mutfak Çarşı: Cumhur Sarı

3 Aralık BKM Mutfak Çarşı: Onur Gökçek

3 Aralık BKM İstanbul: Çok Güzel Hareketler 2

3 Aralık CKM A Salonu: Ali Congun

3 Aralık BKM Mutfak Kadıköy: Leon Sandler – English Stand Up Comedy Show

3 Aralık BKM Mutfak Uniq: Gani Müjde ile İsim-Şehir-Hayvan-Bitki

4 Aralık BKM Mutfak Çarşı: Suzan Kardeş & Begüm Kardeş Varbil – Analı Kızlı

4 Aralık Maximum Uniq Box: Dinçer Güner - Astro Sahne

4 Aralık Maximum Uniq Hall: Aydınlıkevler

4 Aralık BKM Mutfak Kadıköy: Deniz Özturhan

4 Aralık BKM Mutfak Çarşı: Denis Smirnov – Russian Standup Comedy Show

4 Aralık BKM İstanbul: Berfu & Eser Yenenler “Çift Terapisi