Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Maratonu'nda sahne önce çocukların | Son dakika haberleri

        İstanbul Maratonu'nda önce çocuklar sahne aldı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve iki kıta arasında koşulan tek maraton olma özelliği taşıyan Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nda sahne önce çocukların oldu. Çocukların doyasıya eğlenip maraton deneyimini yaşadığı Çocuk Maratonu'nda renkli görüntüler yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 17:38 Güncelleme: 02.11.2024 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve iki kıta arasında koşulan tek maraton olma özelliği taşıyan Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu, öncesinde sahne geleceğin sporcuları olan çocukların oldu. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Çocuk Maratonu'na yaklaşık bin çocuk katıldı.

        2

        Bu seneki Çocuk Maratonu, 422 metre (mini maraton) ve 210 metre (mini yarı maraton) mesafelerinde düzenlendi. Mini maraton, 7-9 yaş kızlar, 7-9 yaş erkekler, 10-11 yaş kızlar ve 10-11 yaş erkekler olmak üzere dört ayrı kategoride gerçekleşti.

        3

        Mini yarı maraton ise 4-6 yaş kızlar ve 4-6 yaş erkekler kategorilerinde koşuldu. Çocukların doyasıya eğlenip maraton deneyimini yaşadığı Çocuk Maratonu, oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

        4

        Kategorilerinde dereceye giren çocuklara kupa ve madalyaları sahnede takdim edildi.

        5

        Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı Maraton ve Spor Fuarı'nda Koşmak ve Kendini Bulma Sanatı kitabının ünlü yazarı Yonca Tokbaş ile İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur bir söyleşi gerçekleştirdi.

        6

        Koşunun insana katkılarından söz eden Yonca Tokbaş, "İstanbul Maratonu zor bir maraton, dünyada tek. Eşi benzeri yok. Olağanüstü bir kara parçasındayız. Yurtdışında da hep 'İstanbul'u koştun mu?' diye çok soruldu bana. Hiçbir yerle kıyaslanamaz. İstanbul Maratonu parkuru insanın hayatındaki iniş çıkışları, kalp atışlarını da anlatan hayat gibi bir parkur" dedi.

        7

        Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nda 40 binden fazla katılımcının yer alması bekleniyor. Maraton TRT Spor Yıldız kanalında canlı yayınlanırken, Spor İstanbul'un YouTube kanalında ise İngilizce anlatımla izlenebilecek. Dünyanın sayılı Gold Label maratonları arasında yer alan Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'na 30'u erkek ve 14'ü kadın olmak üzere toplam 44 elit atlet katılacak. Bu grupta 7'si erkek ve 1'i kadın olmak üzere 8 Türk sporcu da yer alacak.

        #yerel haberler
        #istanbul maratonu
        #çocuk maratonu
        #istanbul büyükşehir belediyesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Huzur için Muğla'ya taşındı, ev sahibiyle davalık oldu
        Huzur için Muğla'ya taşındı, ev sahibiyle davalık oldu
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Adını ateş saçan yaratıktan aldı... Yüzyıllardır sönmeyen ateş!
        Adını ateş saçan yaratıktan aldı... Yüzyıllardır sönmeyen ateş!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Kemi Badenoch
        Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Kemi Badenoch
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden caninin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden caninin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
        Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        "Mourinho'nun sonuna kadar yanındayız"
        "Mourinho'nun sonuna kadar yanındayız"
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        Konya'da kuş gribi tespit edildi! Bakanlıktan açıklama geldi
        Konya'da kuş gribi tespit edildi! Bakanlıktan açıklama geldi