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Bir seyahat firmasında çalışan İsmet Bayri, "Okul öncesi dönüşlerde hareketlilik var. Muş, Tatvan, Bitlis üzerinden geliyoruz. Bir de Ağrı güzergahımız var, ikisinde de yoğunluk var. Rezervasyonlar 10 gün öncesinden başlıyor. 10 gündür çok yoğun. Gidişlerde fiyatlar biraz daha düşük çünkü gidişte yolcu yok, tek yönlü" dedi.

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Seyahat firması işletmecisi Alaattin Sendek, "Üniversiteler de açılacak, haliyle yoğunluk var. 3 ayda taşıdığımızı 1 hafta 10 gün içerisinde sıkıştırarak getiriyoruz. En çok gelen öğrenci ve aileler, tatilden dönenler. Yaza göre fiyatlarda bir şey uygulayamıyoruz çünkü Ulaştırma Bakanlığı´ndan aldığımız bir fiyat var" diye konuştu.