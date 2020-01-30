İHA

Olay, saat 04:00 sıralarında İstanbul'un Sarıyer İlçesi Kocataş Mahallesi Ender Sokak üzerinde bulunan bir elektrik trafosunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye sokak üzerinde bulunan elektrik trafosu bilinmeyen bir sebepten dolayı patladı. Patlama kısa süre içinde büyüyerek elektrik tellerinde etkili oldu. Trafo ve kablolardaki patlama seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını kontrol almaya çalıştı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sonrası olayla ilgili inceleme başlatıldı.