İstanbul'da kim kazanacak? Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı? İstanbul'un kaderini Maltepe seçim sonucu belirleyecek. YSK daha önce tüm oy sayımlarının iptaline karar vermişti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK),Maltepe 1 ve 2'nci ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. CHP, İstanbul Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının, bugüne kadar terminallerde yapılan tüm sayımların iptali yönündeki kararına itiraz etmişti.

Kurul, Maltepe'de şu ana kadar yapılan sayımların geçerli olmasına karar verdi, kalan sandıkların sayımı devam edecek.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2019

İstanbul Maltepe'de oy sayım işlemi devam ediyor. AK Parti'nin oluşturulan ek kurullara itirazı sonrası 400 sandıkta sayılan oylar iptal edildi. CHP karara itiraz etti. İtiraz sonucu YSK, Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. Kalan 160 sandıkta sayımı devam ediyor... Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karara göre Maltepe İlçe Seçim Kurulu, terminal sayısı arttırılması kararını toplanarak alabilecek. Maltepe Seçim Kurulu 7 üye ile toplanıp karar verecek, hakim tek başına karar alamayacak. Öte yandan Maltepe'de oy sayımı bu sabah devam edecek. Sandık kurulu sayısının artırılmasına dair karar bu sabah verilecek.

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