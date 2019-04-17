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İstanbul seçim sonuçları merakla bekleniyor. AK Parti'den Binali Yıldırım'ın, CHP'den Ekrem İmamoğlu'nun yarıştığı İstanbul yerel seçimlerinde sona gelindi. YSK, pazartesi günü Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırmıştı. AA'nın haberine göre, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 1089 sandığın sayımı saat 00.22 sularında sona erdi. İstanbul'da kim kazandı? İstanbul seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte detaylar.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2019
Maltepe'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayımı tamamlandı. Alınan bilgiye göre, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 1089 sandığın sayımı saat 00.22 sularında sona erdi. Birleştirme tutanaklarının yarın öğleden önce imzalanmasının planlandığı belirtildi.
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AK PARTİ'DEN SEÇİM İPTALİ İÇİN İTİRAZ
AK Parti’nin İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi talepleri 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesi ortaya çıktı. Dilekçede, sayım döküm cetvelinde hata, kısıtlıların oy kullanması, kayıp seçmen listeleri ve kayıp oy pusulaları gibi iddialarla İstanbul’da 300 bin oy pusulasının hukuki durumunun belirsiz hale geldiği belirtildi. Tüm bunların “kasten ve organizeli bir şekilde yapıldığı” öne sürülen dilekçede, öne sürülen usulsüzlüklerin iki parti arasındaki oy farkını kapatır nitelikte olması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerin yenilenmesi talep edildi.
YSK'DAN FLAŞ MAZBATA KARARI
Yüksek Seçim Kurulu mazbata tartışmalarına ilişkin flaş bir karara imza attı. YSK seçimlerin yenilenmesi kararı verdiği Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde 6 oyla seçim yarışını önde bitiren İYİ Parti adayının mazbatasının iptaline karar verdi. Bu karar seçimin yenilenmesine karar verilen tüm merkezler açısından emsal olacak.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, YSK seçimlerin yenilenmesi kararı verdiği Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde 6 oyla seçim yarışını önde bitiren İYİ Parti adayının mazbatasının iptaline karar verdi.
KESKİN’DE NE OLMUŞTU
Keskin’de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, İYİ Parti adayı Necati Alsancak bin 806 oy, AK Parti adayı Dede Yıldırım bin 799 oy almıştı. AK Parti adayı Yıldırım, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. İlçe Seçim Kurulu yeniden sayımı reddetti, ancak maddi hata iddiasını düzeltti. AK Parti adayının oyu 1 artarak bin 800 olurken, toplam oy farkı da 6’ya düştü. AK Parti bu sonuca yaptığı itiraz Kırıkkale İl Seçim Kurulu’nca reddedilince YSK’ya başvurdu. YSK bu itirazı kabul ederek, Keskin’de seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Keskin’de seçmen 2 Haziran’da sandık başına gidecek.
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