Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimleriyle ilgili aldığı karar Türkiye ve dünya gündemine damgasını vurdu. AK Parti ve MHP'nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için yaptığı olağanüstü itirazı görüşen YSK, 4'e karşı 7 oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesine karar verdi. Peki YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini neden iptal etti? İstanbul seçimleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

İstanbul seçim sonuçları neden iptal edildi? YSK’nın iptal gerekçesi iki hususa dayanıyor. Sandık kurullarında görev yapan bazı başkan ve üyelerin yasanın açık hükmüne rağmen kamu görevlileri arasından seçilmemesi ve yine bazı sayım döküm cetvellerinin imzasız ve boş olması seçim iptali sebebi sayıldı. 225 civarında sandık kurulu başkanının ve 3 bin 500 dolayında sandık kurulu üyesinin kamu görevlisi olmamasının, seçim sonucunu etkileyecek boyutta olduğu değerlendirildi. Yine 22 sayım döküm cetvelinin boş, 101’inin ise imzasız oluşu iptal gerekçesi yapıldı.

İSTANBUL SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK),AK Parti ve MHP'nin İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi için yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunu kabul ederek, seçimin iptali ve yenilenmesine karar verdi. Karar 7’ye karşı 4 oyla alındı. 36 gün sonra verilen kararla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası da iptal edildi.

YSK tarafından alınan kararla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran’da tekrarlanması kararlaştırıldı. İstanbul halkı, 31 Mart 2019 tarihindeki seçmen listeleri geçerli olmak üzere; 23 Haziran 2019 Pazar günü tekrar sandık başına giderek, sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek.

YSK'NIN BÜYÜKÇEKMECE VE MALTEPE KARARI NE OLDU?

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin itirazı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilemesi kararının ardından Büyükçekmece ve Maltepe ilçelerine yönelik itirazları da görüştü.

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin Büyükçekmece ilçe belediye başkanlığı ile MHP'nin Maltepe ilçe belediye başkanlığı seçiminin iptali talebiyle yaptığı olağanüstü itirazları reddetti. YSK'nin kısa kararında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmiş olduğundan bu taleplerle ilgili ayrıca karar verilmesine yer olmadığı bildirildi.