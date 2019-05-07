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Olağanüstü itiraz nedir? Olağanüstü itiraz hangi durumda yapılır?

AK Parti ve MHP'nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için yaptığı olağanüstü itirazı görüşen YSK, 4'e karşı 7 oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesine karar verdi. Kararın ardından pek çok vatandaş olağanüstü itiraz hakkını araştırmaya başladı. Peki olağanüstü itiraz nedir? Seçim sonuçlarına olağanüstü itiraz hangi durumda yapılır? Ayrıntılar haberimizde...

Olağanüstü itiraz nedir?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK),AK Parti ve MHP’nin İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi için yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunu kabul ederek, seçimin iptali ve yenilenmesine karar verdi. Karar 7’ye karşı 4 oyla alındı. Kararın ardından pek çok vatandaş olağanüstü itiraz hakkını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

Yüksek Seçim Kurulunca yerel ve genel seçimlerde, siyasi partilere tanınan olağanüstü itiraz hakkı, 298 sayılı Kanun'un 130. Maddesinin 2. fıkrası düzenliyor.

Madde şöyle:

Seçim Sonucuna Etki Eden Olay Ve Durumlar Sebebiyle Olağanüstü İtiraz

Siyasi partilerin il başkanları, genel merkezleri veya bağımsız aday tarafından tutanağın (mazbatanın) düzenlenmesinden sonra 7 gün içinde seçimin sonucuna etki eden olaylar ve durumlar sebebiyle yapılan itirazlar, seçimin sonucu hakkında kesin karar verme yetkisine sahip olan kurullarca, seçimin neticesine etkili görüldüğü takdirde, alt kademelerce verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması veya kurullara derece derece ve müddeti içinde başvurulmamış olması, bu itirazın incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmez. 

 

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