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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tam kanunsuzluk nedir? Tam kanunsuzluk başvurusu neden yapılır?

Yüksek Seçim Kurulu'nun, AK Parti ve MHP'nin itirazlarıyla İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesine karar vermesinin ardından gündeme gelen kavramlardan biri de "tam kanunsuzluk" oldu. Pek çok vatandaş, "Tam kanunsuzluk nedir?", "Tam kanunsuzluk başvurusu neden yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ayrıntılar...

Tam kanunsuzluk nedir?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK),AK Parti ve MHP’nin İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi için yaptığı itirazları kabul etti. YSK, 4'e karşı 7 oyla seçimin iptali ve yenilenmesine karar verdi. Kararın ardından İstanbul seçimlerine itiraz süreçleriyle gündeme gelen konulardan biri olan "tam kanunsuzluk gerekçesiyle itiraz" pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Peki tam kanunsuzluk nedir? Tam kanunsuzluk gerekçesiyle itiraz niçin yapılır? Tam kanunsuzluk başvurusu neden yapılır? 

TAM KANUNSUZLUK NEDİR?

Tam kanunsuzluk, genel olarak "kanun emredici hükümlere aykırılık hali" anlamına geliyor.

TAM KANUNSUZLUK BAŞVURUSU NEDEN YAPILIR?

Siyasi partiler, seçim sonuçlarına ilişkin "kanun emredici hükümlere aykırılık hali" yani tam kanunsuzluk iddiasıyla Yüksek Seçim Kuruluna seçimlerin iptal edilmesi için başvuru yapabilir. YSK, başvuruyu kabul ederse seçim yenileme kararı verilir, başvuru reddedilirse seçim sonucu kesinlik kazanmış olur.  

 

TAM KANUNSUZLUK'TA ZAMANAŞIMI VAR MI?

Kimi hukukçular da 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" kapsamında seçimlerin düzenlenmesi koşullarına aykırılık teşkil eden olayların ve hallerin tespit edilmesi halinde "tam kanunsuzluk" durumunun oluşabileceğini ve böyle bir durumda zamanaşımının işleyemeyebileceğini öne sürüyor. 

 

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