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        İstanbul Sultangazi'de yavru kedi katliamı

        İstanbul Sultangazi'de mahalle sakinlerinin baktığı yavru kediler, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından öldürüldü. Yavru kedilere bakan Gül Koçak, "Hayvanlara bunu yapan, insanlara neler yapmaz?" diyerek gözyaşı döktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 11:20 Güncelleme: 21.04.2024 - 11:33
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        Sultangazi'nin Esentepe Mahallesi'nde iki bina arasındaki boş arazide anne kedi ve dört yavrusuna bakan Gül Koçak, kedileri beslemeye gitti.

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        İddiaya göre anne kedinin sesini duyan Koçak, üç yavru kedinin öldüğünü görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

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        Ölen kedileri gömen Koçak, anne kediyle bir yavrusunun da kayıp olduğunu söyledi.

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        "BÖYLE VİCDANSIZLIK OLMAZ"

        Yaklaşık üç gündür kedileri beslediğini söyleyen Gül Koçak, "Ben buraya iş yerinden kutu getirip yuva yapmıştım yavrular üşümesin diye. Bunu yapan iki kez yırttı attı kutuyu. Hayvanlara çok eziyet etmişler, basmışlar üstlerine." dedi.

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        Yavru kedileri sahiplenerek onlara baktığını söyleyen Koçak, "Hayvanlardan ne istediniz ağızları var dilleri yok. Vicdansızlar. Küçücük kutuya sığdıramadınız." diyerek gözyaşı döktü.

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        "HAYVANLARA BUNU YAPAN İNSANLARA NELER YAPMAZ"

        Kedileri toprağa gömen Koçak, "Bunları sahiplenmiştim. Dört yavru vardı. Boş arsaya yuva yaptım. Hayvanları burada dövmüşler, bir de üstüne basıp ciğerlerini çıkarmışlar. Böyle vicdansızlık, böyle insafsızlık olmaz. Kimseye zararı olmayan bu hayvanlardan ne istedin? Sabah bu hayvanların annesinin çığlığını duydum, gözümün önünden gitmiyor. Resmen havaya doğru bakarak, bağırıyordu. İçim yandı. Şurada küçük bir kutu vardı kutunun içinde büyüsünler dedim. Size ne zararı var? Bunu yapan aklı başında yetişkin biri, çocuk yapmaz. Çünkü, çocuklar besliyordu. Bunu, hayvanları burada beslememi istemeyen kişiler yaptı. Üç gündür burada hayvanlara bakıyorum. Anne kedi, kayıp olan diğer yavrusunu aramaya mı gitti bilmiyorum. Hayvanlara bunu yapan, insanlara neler yapmaz?" şeklinde konuştu.

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        #Kedi katliamı
        #İstanbul Sultangazi
        #hayvanlar
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