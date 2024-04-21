İstanbul Sultangazi'de yavru kedi katliamı

"HAYVANLARA BUNU YAPAN İNSANLARA NELER YAPMAZ"

Kedileri toprağa gömen Koçak, "Bunları sahiplenmiştim. Dört yavru vardı. Boş arsaya yuva yaptım. Hayvanları burada dövmüşler, bir de üstüne basıp ciğerlerini çıkarmışlar. Böyle vicdansızlık, böyle insafsızlık olmaz. Kimseye zararı olmayan bu hayvanlardan ne istedin? Sabah bu hayvanların annesinin çığlığını duydum, gözümün önünden gitmiyor. Resmen havaya doğru bakarak, bağırıyordu. İçim yandı. Şurada küçük bir kutu vardı kutunun içinde büyüsünler dedim. Size ne zararı var? Bunu yapan aklı başında yetişkin biri, çocuk yapmaz. Çünkü, çocuklar besliyordu. Bunu, hayvanları burada beslememi istemeyen kişiler yaptı. Üç gündür burada hayvanlara bakıyorum. Anne kedi, kayıp olan diğer yavrusunu aramaya mı gitti bilmiyorum. Hayvanlara bunu yapan, insanlara neler yapmaz?" şeklinde konuştu.