İstanbul Tasarım Bienali başlıyor 0:00 / 0:00

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, VitrA sponsorluğunda ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 5. İstanbul Tasarım Bienali, 15 Ekim 2020’de başlıyor. Küratörlüğünü Mariana Pestana’nın Sumitra Upham ve Billie Muraben ile birlikte yürüttüğü Empatiye Dönüş: birden fazlası için tasarım başlıklı bienal, sergi mekânları Pera Müzesi ve Ark Kültür’de, İstanbul sokaklarında ve dijital ortamda farklı ülkelerden ve disiplinlerden katılımcıların projelerine ev sahipliği yapacak. Sergi mekânlarındaki projeler 15 Kasım 2020 tarihine kadar ziyarete açık olurken; şehirdeki müdahaleler, araştırma projeleri ve video serileri ise 30 Nisan 2021’e kadar gelişerek devam edecek.

Görgün Taner, Mariana Pestana, Deniz Ova

5. İstanbul Tasarım Bienali'nin Ekim 2020’den Nisan 2021’e dek yavaş yavaş değişen ve gelişen bir bienal olacağını belirten küratör Mariana Pestana şöyle devam etti: "Karşımıza çıkan zorlukları ve pandemi sürecinde getirilen kısıtlamaları göz önünde bulundurarak, günümüz koşullarını yok saymak yerine bu sürece uyum sağlayan bir program düzenledik. İstanbullular ile iletişim içerisinde, onlara yönelik, üretken ve yerel üretime odaklanan bir bienal sunuyoruz. İklim krizinin aciliyeti ve küresel boyuttaki sosyal izolasyon süreci sürerken bienal bizi birbirimizle ve diğer türlerle nasıl ilişki kurduğumuzu düşünmeye davet ediyor. İnsana ait olsun ya da olmasın, bu soru tüm biyolojik, bakteriyel, jeolojik bedenleri kapsıyor. Tasarımı çevremizdekilerle aramızda bir arabulucu gibi konumlandırmak istiyor, dünyayı ve içinde yaşayan sayısız canlıyı algılamak için bir araç olarak görüyoruz. Bu algılama hâlinin ne tür bakış açılarını ortaya çıkarabileceğini merak ediyoruz. Bizi normalde ilişki kuramayacağımız elementler, maddeler ve canlılarla bağlar mı? Peki, kurulan bu ilişkiler içimizdeki empatiyi uyandırabilir mi?” dedi.

İstanbul Tasarım Bienali Direktörü Deniz Ova ise İstanbul Tasarım Bienali'nin, teknolojik hız ve çevre krizinin damgasını vurduğu bu dönemde 'Empatiye Dönüş' temasıyla, özen göstermeyi öne çıkaran uygulamaları, bağlantı kurmaya dair ritüelleri ve duygularımıza aracı olan nesneleri odağına aldığını söylüyor: "Her birimizin hayatlarımızı ve gündelik pratiklerimizi yeniden tasarladığı bu olağanüstü günlerde, bienalin empati vurgusuyla tasarım alanında ve gündelik hayatımızda farkındalık yaratacağına inanıyorum.”

5. İstanbul Tasarım Bienali’nin açılışı 15 Ekim Perşembe günü saat 11.00’de İKSV’nin YouTube kanalında yayımlanacak bir video ile yapılacak. İstanbul Tasarım Bienali Direktörü Deniz Ova’nın küratörler Mariana Pestana, Sumitra Upham ve Billie Muraben’le birlikte bienali anlatacağı videoda dünyanın farklı yerlerinden katılımcıların gönderdiği videolar da yer alacak.

Yayını takip etmek için: 5. İstanbul Tasarım Bienali