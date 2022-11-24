İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 26. İstanbul Tiyatro Festivali, 26 Kasım Cumartesi günü festivale özel olarak üretilen bir projeyle son buluyor. Festivalin Semaver Kumpanya imzalı kapanış gösterisi İstanbul Mon Amour, şehrin değişen kültürünü, seslerini, insanlarını, gündelik yaşamını şiirsel zeminle iç içe sunan benzersiz bir performans serisi. Etkinlik sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerinde sürprizlerle dolu bir partiyle son bulacak. Tüm güne yayılacak performanslar, tiyatro merkezde olmak üzere dans, müzik, görsel sanatlar, edebiyat gibi farklı disiplinleri buluştururken izleyiciler İstanbul’un farklı yaşam biçimlerini temsil eden bölgeleri boyunca bir yolculuğa çıkacak.

26. İstanbul Tiyatro Festivali küratörü ve Türkiye tiyatrosunun önde gelen isimlerinden Işıl Kasapoğlu’nun yaklaşık 30 yıl önce, Orhan Veli Kanık’ın İstanbul’u Dinliyorum şiirinden esinlenerek tasarladığı İstanbul Mon Amour, tüm gün boyunca şehrin çeşitli bölgelerindeki mekânların birer sahneye dönüştürülmesiyle katılımcılara unutulmayacak bir gün vaat ediyor.



Yalnızca bir kez deneyimlenebilecek bir serüven: İstanbul Mon Amour

Hem Semaver Kumpanya’nın kuruluşunun yirminci yıldönümü hem topluluğun kurucusu Işıl Kasapoğlu hem de İstanbullular için eşsiz bir armağan olan İstanbul Mon Amour, seyircisini yalnız bir kez deneyimlenecek, çılgın bir serüvene ortak olmaya çağırıyor.

FESTİVALDE HAFTANIN DİĞER OYUNU



III. RICHARD: NİÇİN YAPTIM

25 Kasım 20.00 / Alan Kadıköy

Türkiye tiyatrosunun önde gelen isimlerinden Mehmet Birkiye’nin yönetmenliğindeki III. Richard: Niçin Yaptım’da başarılı oyuncu Hakan Gerçek, tarihin en çok tartışılan karakterlerinden İngiliz kralı III. Richard’a hayat veriyor. Kerem Kurdoğlu’nun kaleme aldığı oyun hikâyesini, 2012 yılında tüm dünyayı heyecanlandıran, İngiltere’nin Leicester şehrinde bir otoparkın altında kralın kemiklerinin bulunması haberi üzerine kurguluyor. 24 ve 25 Kasım’da izleyiciyle buluşacak bu tek kişilik performansa Alan Kadıköy ev sahipliği yapacak