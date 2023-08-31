İstanbul Tiyatro Festivali programı açıklandı Işıl Kasapoğlu küratörlüğünde düzenlenecek 27. İstanbul Tiyatro Festivali, Türkiye'den ve yurtdışından toplam 20 tiyatro, performans ve dans gösterisine ev sahipliği yapacak. Biletler 8 Eylül Cuma günü genel satışa açılacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenecek 27. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Ekim’de perdelerini açıyor.

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Geçen yıl küratörlü bir yapıya geçen İstanbul Tiyatro Festivali, yazıp yönettiği 100’den fazla oyunla ve kurduğu topluluklarla Türkiye tiyatrosunun son 40 yılındaki en önemli isimlerinden Işıl Kasapoğlu’nun küratörlüğünde gerçekleştirilmişti. Işıl Kasapoğlu’nun küratörlüğünün ikinci ve son senesinde festival, yine izleyicilerine yeni ufuklar açacak heyecan verici ve dopdolu bir program sunacak.

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Çirkin

20 tiyatro, performans ve dans gösterisinin yer aldığı festival programında Türkiye’den 11; Almanya, İngiltere, Danimarka, Fransa, Gürcistan, İrlanda, İsrail ve Yunanistan’dan toplam 9 yapım izleyiciyle buluşacak. 25 Kasım’a kadar sürecek festivalde izleyiciler, günümüz tiyatrosuna damgasını vuran yönetmen ve koreografların eserlerini izleme fırsatı bulacak; ülkemizde uzun süredir heyecanla beklenen isimlere nihayet kavuşmanın yanı sıra dünyada sahne sanatlarının geleceğine yön veren isimleri tanıma imkânına sahip olacak.

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27. İstanbul Tiyatro Festivali programı özellikle sahneleme türleri ve biçimlerinin çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Festival, izleyicilerine belgesel tiyatrodan klasik sahnelemelere, çağdaş danstan mask tiyatrosuna, kukla sinemasından mekâna özgü eserlere, dans tiyatrosundan performatif enstalasyonlara uzanan geniş bir yelpazede eserler sunuyor.

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Ayazmanın Yılanı

Festivalin yerli yapımlarında Türkiye tiyatrosundan genç kuşak yazarlar, yönetmenler ve oyuncular ile özgün ve yeni metinler öne çıkarken Ercan Kesal, Nesrin Kazankaya, Bülent Emin Yarar, Çiçek Dilligil, Okan Bayülgen, Deniz Türkali, Meral Çetinkaya’nın da aralarında olduğu pek çok deneyimli oyuncu da bu yıl festival sahnesinde izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Baklava Cumhuriyeti

Tüm şehre yayılacak 27. İstanbul Tiyatro Festivali, şehri bir ay boyunca bir festival havasıyla kuşatacak. Birçok yeni mekân bu yıl festival izleyicilerine kapılarını açacak. Gösteriler bir ay boyunca İstanbul’un iki yakasında; Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy, Atlas 1948 Sineması, Büyük Zarifi Apartmanı, Caddebostan Kültür Merkezi, DasDas, Fişekhane, Galatasaray Lisesi, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Hope Alkazar, İş Kuleleri Salonu, Metro Han, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, Saint Benoit Fransız Lisesi, Süreyya Operası ve Zorlu PSM olmak üzere 15 farklı mekânda izleyicilerle buluşacak.

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Düğün

Festival biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için 5 Eylül Salı 10.30’da başlayacak indirimli ön satış döneminin ardından 8 Eylül Cuma saat 10.30’da passo.com.tr adresinden ve İKSV gişesinden genel satışa açılacak.

Sen Hamlet Değilsin

Eczacıbaşı Genç Bilet projesi kapsamında, sınırlı sayıda öğrenci bileti 10 TL’den satışa sunulacak. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında, halka açık ve ücretsiz etkinlikler de gerçekleştirilecek.

İstanbul Tiyatro Festivali programını incelemek için: tiyatro.iksv.org/tr