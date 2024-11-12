Dikmen, bu tür koleksiyonlarla faunayı ve florayı araştırarak geçmişteki durumu anlayıp buna göre bugünü belirleyerek geleceğe yönelik projeksiyon hazırlama imkanı bulduklarını, bu canlıların korunması, zararlı olup olmadıkları ve buna karşı alınabilecek tedbirler noktasında bir bakış açısı oluşturduklarını söyledi.

Dikmen, İstanbul'un güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu, şehirleşme açısından da ilerlediğini, ancak burada yaşayan canlıların bazı sorunları olduğunu belirterek, şehirleşmeyle canlıların yaşam alanlarının tahrip edildiğini, yeşil alan ve park yerine söz konusu alanların da doğal olarak kalması gerektiğini ifade etti.