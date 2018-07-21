DHA'nın haberine göre, senelerce Türk-Rum dostluğuna ev sahipliği yapmış bu yer, yüz yılı aşkın koruduğu tarihi dokusuyla Kürkçü Faik Sokak. Bugüne kadar tek bir taşın dahi yerinden oynamadığı bu sokak, yolu Yeniköy'e düşen ve İstanbul'un farklı köşelerini merak edenlerin uğrak noktası olmaya aday.

Akdoğan Özkan'ın "İstanbul'da Ölmeden Önce Yapmanız Gereken 101 Şey" kitabına da konu olmuş Kürkçü Faik Sokak, İstanbul'un gizli kalmış köşelerinden biri. Dar ve kısa mesafesi ile geçit havasındaki sokağın bir duvarı Ayios Nikolaos Rum Ortodoks Kilisesi ile komşu diğer yanında ise eski tip evler var.

YIKILAN EVLERİN YERİNE DOĞAL DOKUYU BOZMADAN YENİLERİ İNŞA EDİLDİ

Bir dönem Rumlarla Türklerin iç içe yaşadığı bu sokakta şu anda Rum nüfusu azalmış durumda. Semtin sakinlerinden 55 yaşındaki Havva Erkan doğduğundan beri yaşadığı bu sokakta önceden çok daha fazla Rum komşuları olduğunu söylüyor. Yıllardır doğal dokusunu koruyan sokakta önceden Rumlara ait, ahşap, sadece 5 tane ev olduğunu belirten Erkan, daha sonra bunların yıkıldığını ve yerine tarihi dokuyu bozmadan yeni evler yapıldığını dile getirdi. Sokağın dar olması ve fazla insan yaşamaması sebebiyle çok kullanılmadığını söyleyen Erkan, doğallığın korunmasında bu faktörün de etkili olduğunu ifade etti.

"BURADAKİ TARİHİ GÜZELLİĞİ KEŞFETMEYE BAŞLADILAR"

Doğma büyüme Yeniköylü olan 91 yaşındaki Necati Foça ise sokakta önceden Rum evleri olduğunu onların mallarını satıp gittiğini söyledi. Önceden bu sokakta kimsenin yürümediğini, sadece evlerine gitmek isteyenlerin geçtiğini ifade eden Foça, şimdi insanların merak edip, buraya geldiğini belirtti ve ekledi, "Burada tarihi bir güzellik var. Bazen gelip dizi bile çekiyorlar. Buranın bugüne kadar korunmasında yol üzerindeki evlerin de etkisi var. Orada yaşayanlar koruyup, bozulmasına hiç izin vermediler."

"KÜRKÇÜ FAİK, ESKİ BİR RUM MAHALLESİ'NİN SOKAĞIDIR"

2002 yılından bu yana Yeniköy Mahalle Muhtarı olarak görev yapan Engin Cevahiroğlu da semtin yerlilerinden. Kürkçü Faik Sokak'ın eski bir Rum Mahallesi'nin sokağı olduğunu belirten Cevahiroğlu bölgedeki Rumların 1970'li yıllardan sonra semti terk etmeye başladığını söyledi. Sokağın en önemli özelliğinin Boğaziçi imar kapsamında olduğu için yapılaşma olmadığını dile getiren Cevahiroğlu, "Yapılaşma olmadığı için bina yapılmıyor ve sokağın öz yapısı korunmuş oluyor. Yeni bir imar planı çıkmazsa binalar ve kilise duvarı aynı şekilde kalacağı için sokağımız bizden sonraki nesillere de doğal özelliğini koruyarak kalabilir" dedi.

Yeniköy'ün hem İstanbullar hem turistler için gezilip görülesi çok fazla yeri olduğunu söyleyen Cevahiroğlu, semtte 5 kilise, 1 havra ile Osmanlı döneminden kalma Osman Reis Camisi'nin bulunduğunu da belirterek sözlerini noktaladı.

+10 İstanbul semtlerinden Yeniköy'de yıllarca Türk-Rum dostluğuna ev sahipliği yapmış Kürkçü Faik Sokak, bilmeyenler için mutlaka keşfedilmesi gereken bir yer...

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