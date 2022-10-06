İstanbul'un göbeğinde şoke eden görüntüler! 0:00 / 0:00

Türkiye'de eşine az rastlanır bir görüntü İstanbul Aksaray'da ortaya çıktı. Semtte yer alan Afrika Pazarı" olarak bilinen tarihi Çukurpazar Çarşısı'nda açıkta ambalajsız satılan et ve et ürünleri "bu kadar da olmaz" dedirtti. "ÜRÜNLER AÇIKTA VE AMBALAJSIZ SATILIYOR" Habertürk, Whatsapp İhbar Hattına ulaşan görüntülerin ardından pazara giderek, hijyen kurallarının nasıl göz ardı edildiğini yerinde izledi.

Buna göre başta Afrikalılar olmak üzere daha çok göçmenlerin alışveriş yaptığı pazarda et ve et ürünleri, tezgahlarda veya asılı olarak tamamen sağlıksız koşullarda ambalajsız bir şekilde satılıyor. Konuştuğumuz esnaf ise tarihi pazarda 1980'lerden sonra müşteri profilinin değiştiğini ve başta Afrika ülkelerinden olmak üzere ilçede yaşayan göçmenlerin pazarı tercih ettiğini söyledi.

İki katlı olan ve zemin katı pazar olarak faaliyet gösteren tarihi yapıda, manav, market, terzi ve restoran gibi işyerleri de bulunuyor. BALIK KAFALARI DA AÇIKTA SATILIYOR Öte yandan pazarda seyyar bir satıcının ambalajsız şekilde sattığı balık kafaları ve parçaları da dikkatleri çekti.

Konuştuğumuz esnaflardan biri, müşterilerinin genellikle Afrikalı olduğunu söyleyerek, "Burası eski bir işhanı. Zemin katı da her zaman pazar olarak faaliyet göstermiş. 1980'li yıllardan sonra göçmenlerin ve özellikle Afrikalıların uğrak yeri olmuş" dedi. Bir başka esnaf ise 100 yıllık tarihe sahip pazarın 80 yıl önce yenilendiğini ve son 1 yıldır da müşteri olarak daha çok Afrikalıların geldiğini söyledi. DÜZENLEMELER NE DİYOR? Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Et ve Et Ürünleri Satan İşletmeler için Hijyen Kılavuzu'nda alınması gereken hijyen önlemleri, "Çiğ ve işlenmiş et ile et ürünleri ayrı depolanmalı veya hazırlanmış ürünler ambalajlı (streç film vb.) olarak muhafaza edilmelidir. (En ideali ayrı soğutmalı dolaplarda depolanmalarıdır)" şeklinde ifade ediliyor.